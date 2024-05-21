Релиз iPhone SE 4 состоится в следующем году.

Последние сообщения говорят о том, что iPhone 17 станет дороже, особенно с появлением новой модели "Slim". Это произошло после того, как Apple решила повысить цену на iPhone 15 Pro Max, хотя он и предлагал вдвое больше памяти, чем его предшественник. Между тем, по слухам, в разработке находится iPhone SE 4, и его ценовая стратегия будет иметь решающее значение как для Apple, так и для ее конкурентов.

Apple постоянно повышает цены на iPhone, позиционируя бюджетную линейку iPhone SE как важнейший элемент для привлечения потребителей начального уровня. Текущий iPhone SE 3, цена которого составляет 429 долларов, остается привлекательным вариантом, несмотря на свой слишком традиционный дизайн. Однако переход к более современному, полноэкранному дизайну с Face ID и улучшенными внутренними компонентами представляет собой сложную задачу для сохранения прежней цены.

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По словам одного из источников, Apple может стремиться удержать цену нового iPhone SE 4 ниже порога в $500. Хотя есть предположения, что компания может сохранить текущую стоимость, это кажется оптимистичным.

Ожидается, что iPhone SE 4 переймет язык дизайна iPhone 14, получив более крупный дисплей от края до края и меньший вырез для Face ID. Кроме того, устройство перейдет от ЖК-дисплея к OLED, что является значительным обновлением для бюджетного сегмента. Включение порта USB-C также ознаменует конец использования разъема Lightning в моделях iPhone.

В недавнем отчете The Information говорилось, что iPhone SE 4 останется самым доступным вариантом в линейке Apple, хотя ценовой диапазон не уточнялся. Инсайдер с ником Revegnus предполагает, что стартовая цена составит от $429 до $500. Скорее всего, Apple усовершенствует iPhone SE 4, добавив в него возможности для работы с искусственным интеллектом. Выход смартфона ожидается в следующем году.