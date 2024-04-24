Управление возможно через Wi-Fi и Bluetooth.

Компания Throwflame из Огайо представила свое последнее творение: Thermonator, 37-фунтовое металлическое чудо, способное извергать огонь, по цене в 9 420 долларов.

Компания Throwflame, известная как старейший производитель огнеметов в США, представила Thermonator в 2023 году. Это инновационное творение пополнит ряды других роботов-четвероногих, оснащенных оружием, в том числе винтовочных машин и ракетных роботов-ниндзя.

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Оснащенный огнеметом ARC, способным выбрасывать раскаленный бензин или напалм на расстояние до 9 метров, робот-пес Thermonator способен удовлетворить самые разные потребности в огне. Управление роботом возможно через Wi-Fi и Bluetooth.

Дополнительные функции включают лидарное картирование для предотвращения препятствий и вид от первого лица для навигации. Лазерный прицел повышает точность, придавая дизайну дополнительную изысканность.

Несмотря на свой грозный вид, Throwflame воздерживается от продвижения Thermonator в качестве оружия. Вместо этого на сайте компании рассказывается о таких сферах применения, как борьба с лесными пожарами, сельскохозяйственный надзор, сохранение окружающей среды, уборка снега и льда. Кроме того, признается возможность использования в индустрии развлечений и спецэффектов, но без упоминания о сопутствующих опасностях.

Базовый робот Unitree Go2 китайского производства доступен в базовой комплектации за 1 600 долларов – значительно дешевле, чем Spot от Boston Dynamics, который изначально продавался по цене 74 500 долларов. Демонстрационный ролик с участием предшественника Unitree Go1 показал его способность управлять ракетной установкой, что подчеркивает универсальность таких машин.