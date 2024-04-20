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Kachka
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
Ожидаемый аналитиками минимум – 192 000 долларов.

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События, связанные с халвингом биткоина, хотя и ожидаемы, но нарушают криптовалютный ландшафт, вызывая дезинфляцию, сбои в работе майнеров и колебания хэшрейта, что дает основания для предположений о грядущем значительном росте индустрии.

Примерно раз в четыре года биткоин переживает халвинг – уменьшение вознаграждения за добычу блока в два раза. Недавнее сокращение произошло на блоке No 840 000, в результате чего вознаграждение снизилось до 3,125 BTC.

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После этого хэшрейт биткоина резко упал, что было вызвано отключением неэффективных ASIC для майнинга. Ожидается, что до тех пор, пока сложность майнинга не изменится и не установится новое равновесие, хэшрейт будет оставаться на низком уровне.

Исторически сложилось так, что каждый предыдущий халвинг биткоина сопровождался впечатляющими скачками цен, от 200 до 1000%. Исходя из этой тенденции, прогнозы предполагают, что биткоин может достичь уровня от $192 000 до $704 000, учитывая, что цена до халвинга составляла $64 000.

Инвестиционная компания Bernstein прогнозирует, что к 2025 году рыночная стоимость криптовалютного сектора вырастет до 7,5 трлн долларов по сравнению с нынешними 2,6 трлн. Учитывая, что доля биткоина в секторе остается на уровне 54%, этот прогноз подразумевает потенциальный рост цены примерно до $210 000.

Более того, прошлые данные показывают, что инвестирование в биткоин за шесть месяцев до снижения цены вдвое и продажа через восемнадцать месяцев неизменно превосходит простую стратегию холдинга. Это позволяет предположить, что биткоин может достичь своего нового исторического максимума где-то в начале 2025 года.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
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Nvidia&Intel Hater
18:09
еще раз для тебья дятла -у тебя включены там лучи на максимум ?? и я говорил так же что 50-70 без маштабирования с лучами на макс..а ты их вырубил скорее всего
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ev_rus
18:00
Так если на ультрах и макс рт с длсс тянет - значит тянет, папаша, другого не дано, ибо идет в комплекте. Но вы краснозадые любите разделять и подменять обстоятельства. Типа если тянет - так орете чт...
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Nvidia&Intel Hater
18:00
забейся под шконку,опущенка
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
18:00
ты про подсос так часто говоришь потому что у тебя член во рту профессионально постоянно ??Ты у нас профи во всем,гомогей 88 уровня ,марафонец по бегу от пиздюлей,слепошарий крот и прочее прочемм
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Cossacs
17:57
Не поверишь, в Каллисто у меня на ультре точно такие же показатели без всяких масштабирований, бедняга ты, получил УГ фризовый с проблемами, на пару % быстрее где то, ну обманули, что поделать. Вот пр...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
17:55
Ну а тут то возраст, контузия, военное воспитание, плюс много времени проводит здесь в чате, организовывая помойку вокруг себя.
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Nvidia&Intel Hater
17:54
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12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
17:53
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12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Илья Третьяков
17:52
Ничё се, какой обиженый прыщ тут вылез 😂 Тут, ребята геймеры, вы все такие? Просто интересуюсь
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Nvidia&Intel Hater
17:52
Еще раз,нихрена там не нормально и априори не может быть нормально.хватит уже постить херню.там всегда будут потери качества -априори.твоя всратая 3060 ровно так же не тянет от слова нихрена как и моя...
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