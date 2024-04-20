Ожидаемый аналитиками минимум – 192 000 долларов.

События, связанные с халвингом биткоина, хотя и ожидаемы, но нарушают криптовалютный ландшафт, вызывая дезинфляцию, сбои в работе майнеров и колебания хэшрейта, что дает основания для предположений о грядущем значительном росте индустрии.

Примерно раз в четыре года биткоин переживает халвинг – уменьшение вознаграждения за добычу блока в два раза. Недавнее сокращение произошло на блоке No 840 000, в результате чего вознаграждение снизилось до 3,125 BTC.

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После этого хэшрейт биткоина резко упал, что было вызвано отключением неэффективных ASIC для майнинга. Ожидается, что до тех пор, пока сложность майнинга не изменится и не установится новое равновесие, хэшрейт будет оставаться на низком уровне.

Исторически сложилось так, что каждый предыдущий халвинг биткоина сопровождался впечатляющими скачками цен, от 200 до 1000%. Исходя из этой тенденции, прогнозы предполагают, что биткоин может достичь уровня от $192 000 до $704 000, учитывая, что цена до халвинга составляла $64 000.

Инвестиционная компания Bernstein прогнозирует, что к 2025 году рыночная стоимость криптовалютного сектора вырастет до 7,5 трлн долларов по сравнению с нынешними 2,6 трлн. Учитывая, что доля биткоина в секторе остается на уровне 54%, этот прогноз подразумевает потенциальный рост цены примерно до $210 000.

Более того, прошлые данные показывают, что инвестирование в биткоин за шесть месяцев до снижения цены вдвое и продажа через восемнадцать месяцев неизменно превосходит простую стратегию холдинга. Это позволяет предположить, что биткоин может достичь своего нового исторического максимума где-то в начале 2025 года.