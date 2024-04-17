Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет заключения.

В ходе недавнего судебного процесса Чарльзу О. Парксу III, 45-летнему жителю штата Небраска, были предъявлены обвинения в совершении многочисленных финансовых преступлений, таких как мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег. Эти обвинения вытекают из сложной схемы, направленной на двух известных провайдеров облачных хранилищ со штаб-квартирами в Сиэтле и Редмонде, штат Вашингтон.

По первоначальным данным Ars Technica, речь идет о гигантах облачных сервисов Amazon Web Services и Microsoft Azure. Паркс предположительно использовал различные идентификаторы для регистрации многочисленных учетных записей, получая ресурсы в криптовалюте обманным путем. Даже после того, как его исключили из числа провайдеров Сиэтла за неуплату и подозрения в мошенничестве, Паркс продолжал свою деятельность.

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Несмотря на то, что суммарный ущерб обоих провайдеров составил около 3,5 млн долларов в виде неоплаченных услуг и огромного потребления энергии, незаконная деятельность Паркса принесла лишь около 1 млн долларов прибыли. Такая прибыль кажется ничтожной по сравнению с потенциальными последствиями, ожидающими Паркса, – 30-летним тюремным заключением в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения.

В качестве средств, через которые он отмывал деньги, были криптовалюты Ether, Litecoin и Monero, а также биржи, неуказанные торговые площадки NFT, онлайн-шлюзы для платежей и традиционные банковские системы.