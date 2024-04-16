Спрос на такие ускорители довольно большой.

Недавние розничные объявления в Китае указывают на то, что NVIDIA поставляет графические процессоры A100 "Ampere" с большим количеством ядер по сравнению с оригинальными спецификациями, что вызывает любопытство у энтузиастов. Эта тенденция пополняет ряды интригующих продуктов, часто встречающихся на китайских рынках, включая мобильные варианты флагманских графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace, превращаемые в настольные модели с помощью плат-переходников или прототипов кулеров для карт RTX 4090.

Появление новых вариантов графических процессоров NVIDIA A100 AI с улучшенными характеристиками вызывает вопросы об их происхождении и назначении. Эти GPU, основанные на архитектуре Ampere, доступны в двух конфигурациях: 40Gb и 80Gb, каждая из которых отличается объемом памяти и скоростью работы. Оба варианта оснащены 6912 ядрами CUDA, но новые модели могут похвастаться 7936 ядрами, что на 15% больше.

реклама

Обновленные графические процессоры NVIDIA Ampere A100 также могут похвастаться 96Gb памяти HBM2E с 6144-битным интерфейсом шины, состоящей из шести 8-hi стеков с объемом 16Gb на модуль. Изображения из листинга показывают, что видеокарта выполнена в форм-факторе PCIe.

Тактовая частота этих модифицированных чипов составляет 1260 МГц, информация о повышении частоты не приводится. Тем не менее, GPU обеспечивают производительность вычислений с одинарной точностью около 20 TFLOPs.

Объявления о продаже данной модели A100 96Gb можно найти на таких платформах, как eBay, где цена на GPU составляет от 17 000 до 20 000 долларов, что свидетельствует о значительном спросе и интересе со стороны покупателей.