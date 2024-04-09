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Kachka
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
Они пригодятся во время длительных игровых сессий.

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Стартап GamerTech представил свою последнюю новинку – Magma Glove – самонагревающуюся компрессионную перчатку, предназначенную для энтузиастов киберспорта и простых геймеров. Разработанная в сотрудничестве с Oxygen eSports, авторитетной киберспортивной организацией, известной своим мастерством в FPS-играх вроде Valorant и Call of Duty, перчатка Magma Glove обещает произвести революцию в мире игровых аксессуаров.

В современном киберспорте, где индустрия со времен расцвета CS разрослась до неузнаваемости, основополагающие принципы комфорта остаются первостепенными для соревнующихся игроков. Известный FPS-тренер и бывший элитный игрок Counter-Strike Рон Рэмбо Ким подчеркнул этот принцип в своем фундаментальном 27-минутном учебном пособии, посвященном технике прицеливания мышью, подчеркнув важность сохранения постоянного положения предплечья в течение всей игровой сессии. Мельчайшие различия могут оказать значительное влияние на соревновательные игры с высокой ловкостью рук.

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Согласно исследованиям, проведенным изданием Notebookcheck, оптимальная игровая производительность якобы достигается в диапазоне температур от 10 до 20°С или от 50 до 68 градусов по Фаренгейту – такова температура окружающей среды, обычно ассоциирующаяся со стандартными комнатными условиями, хотя и подверженная неким климатическим колебаниям.

Тем не менее, крайне важно избегать слишком холодной игровой среды, когда это возможно, так как при снижении температуры тела уменьшается ловкость рук. Это представляет особую проблему для людей с нарушенным кровообращением или тех, кто живет в холодных регионах и не хочет включать систему отопления на каждую игровую сессию.

Инновационное решение Magma Glove призвано решить эти проблемы, предлагая компрессионные перчатки, оснащенные высокоточными нагревательными элементами, запрограммированными на обеспечение оптимальной температуры рук.

#игры #гейминг
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