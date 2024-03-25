Базовая модель стоит 3 499 долларов.

Новая гарнитура Vision Pro от компании Apple – это передовое достижение в области дополненной реальности, привлекшее огромное внимание пользователей. Изначально в устройстве разочаровывала только его солидная стоимость. Представив эту гарнитуру, компания Apple вывела ее в лидеры, продемонстрировав превосходные возможности по сравнению с конкурентами. Однако многих потенциальных пользователей отпугнула цена: базовая модель стоит 3 499 долларов, что делает ее недоступной для существенной части рынка. Для тех же, кто склонен раскошелиться на новую модель, компания Caviar предлагает роскошную альтернативу: версию Vision Pro, выполненную из золота 18-карат. Данная люксовая версия, буквально излучающая роскошь, имеет столь экстравагантный ценник, что еще больше ограничивает ее доступность.

Отличающаяся золотой эстетикой, интерпретация гарнитуры Caviar может похвастаться кожаными акцентами Connolly и золотой крышкой козырька, черпая вдохновение в культовых вещах мира моды (откидные очки Top Ford или лыжные маски Gucci). Caviar оправдывает добавление козырька к Vision Pro, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности пользователей. В оригинальном дизайне ничего такого не было.

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Признавая действительно завышенную цену, Caviar выбрала ограниченный тираж в 24 единицы для CVR-версии, выпуск которой запланирован на первый квартал 2025 года. Вариант из 18-каратного золота стоит 40 000 долларов.