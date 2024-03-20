Согласно данным издания Business Insider, компания OpenAI находится на пороге релиза технологии GPT-5, следующего поколения своей генеративной модели искусственного интеллекта. По планам, запуск новой версии должен состояться в середине текущего года, возможно, в конце лета.

Ожидается, что GPT-5 будет гораздо более функциональной, чем нынешняя модель GPT-4, представленная в прошлом году. Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман в подкасте с Лексом Фридманом заявил следующее:

“Компания выпустит новую захватывающую модель уже в этом году”.

Статья в Business Insider также утверждает, что OpenAI продемонстрировала демо-версию GPT-5 некоторым корпоративным клиентам, которые были впечатлены ее возможностями. Один из руководителей даже назвал GPT-5 "действительно удивительной и революционной, значительно лучше, чем GPT-4". Демонстрация показала способность модели адаптироваться к конкретным условиям использования.

На данный момент GPT-5 находится на стадии обучения. Затем она будет проходить всестороннее тестирование на безопасность, включая тщательную оценку для выявления и устранения потенциальных проблем перед релизом для широких масс.