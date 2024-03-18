Благодаря новым возможностям консоли она станет идеальным вариантом для GTA 6.

Может ли сюжетная игра произвести революцию во всей игровой индустрии? Такой сценарий вполне правдоподобен, если учесть влияние и популярность Grand Theft Auto 6.

Похоже, что разработка PS5 Pro действительно ведется: консоль обещает улучшения по сравнению с базовой PS5, а выпуск обновленной версии запланирован на праздничный сезон текущего года. Благодаря таким функциям, как трассировка лучей, ускорение рендеринга и повышение качества изображения, Sony стремится повысить уровень геймеров. Если Sony удастся запустить PS5 Pro и GTA 6 выйдет в срок, Sony может оказаться в положении, когда PS5 Pro станет конечным пунктом для игры, которая должна побить все рекорды продаж.

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Перспектива появления PS5 Pro кажется более явной по сравнению с возможными обновлениями Xbox после серии X. Фил Спенсер менее года назад, в июне 2023 года, заявил, что ему не нужно срочно выпускать еще одну версию Xbox, сославшись на текущие отзывы и удовлетворенность существующими устройствами.

Из-за политики Rockstar даже любители ПК будут вынуждены приобрести GTA 6 на консолях, а не ждать релиза на ПК, особенно учитывая предвкушение, связанное с игрой.