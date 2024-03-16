Пока что дела у индустрии идут не очень хорошо.

В настоящее время игровая индустрия сталкивается с серьезными проблемами, борясь с мерами экономии, которые привели к сокращению штата сотрудников, закрытию студий и отмене перспективных проектов. Как утверждает отраслевой аналитик компании Circana, потенциальный выход GTA 6 может стать переломным моментом для всего сектора.

Аналитик прогнозирует сложный год для игровой индустрии в 2024 году: ожидается, что общие расходы сократятся примерно на 2-10%, в зависимости от уровня интереса геймеров.

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Утверждается, что чувство неопределенности в индустрии еще больше подчеркивается неожиданным успехом таких выдающихся проектов этого года, как Palworld и Helldivers 2, которые изначально не ожидали огромного успеха. Кроме прочего, пейзаж 2024 года для аналитика выглядит несколько скудным, поскольку многие долгожданные игры не выйдут аж до 2025 года или позже.

Несмотря на нынешние испытания игровой индустрии, аналитик не теряет надежды на будущее, особенно в предвкушении значимого релиза 2025 года – Grand Theft Auto 6. "Запуск GTA 6 способен возродить всеобщий интерес. Пожалуй, в истории индустрии еще не было более важного релиза, так что ставки, несомненно, высоки".