Мелкие обновления не исключаются.

По словам директора игры Cyberpunk 2077 Гейба Аматанджело, возможность появления в будущем небольших обновлений для проекта не исключена. Он рассказал об этом в недавнем интервью журналисту Стивену Тотило для рассылки Game File.

Несмотря на некоторые разногласия со стороны вице-президента CD Projekt Red по связям с общественностью и коммуникациям относительно масштабов проблем игры на старте, с самого момента релиза команда усердно выпускала многочисленные патчи и обновления.

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В отдельном комментарии для прессы Аматанджело пояснил, что, хотя команда считает Cyberpunk 2077 "законченной игрой", они по-прежнему открыты для возможности внедрения небольших обновлений, если у разработчиков есть возможность сделать это без ущерба для текущих приоритетных проектов.

В интервью Гейб Аматанджело заявил: