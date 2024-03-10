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Kachka
Mortal Kombat 1 стала бесплатной до завтрашнего утра и получила скидку 40% в Steam
Игроки смогут пройти только первые две главы кампании.

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Компания Warner Bros решила сделать новую Mortal Kombat 1 доступной для бесплатной игры в эти выходные, начиная с сегодняшнего дня и до завтрашнего утра, а также предложить щедрую скидку в 40% в Steam.

В течение этого временного периода игроки будут ограничены первыми двумя главами однопользовательской кампании, хотя у них будет полный доступ к сетевым и локальным многопользовательским режимам. Этот шаг, по-видимому, является стратегической попыткой привлечь геймеров и дать им возможность попробовать боевую механику игры без финансовых обязательств перед разработчиками.

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Недавно в Mortal Kombat 1 была реализована функция кроссплатформенной игры и появился новый приглашенный боец из DLC – Миротворец из вселенной комиксов DC. Этот персонаж – адаптация из комиксов DC с голосом и внешностью Джона Сины.

Пользователи, которые провели немало времени в игре, характеризуют её так:

Mortal Kombat 1 – одна из самых захватывающих и наполненных кровью частей франшизы, демонстрирующая отполированный геймплей, обновленных персонажей и сюжетный режим, который удивительным образом сплетает связное повествование со взрывным экшеном.

#игры #steam #mortal kombat #mortal kombat 1
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Mortal Kombat 1 стала бесплатной до завтрашнего утра и получила скидку 40% в Steam
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