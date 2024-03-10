По слухам, релиз обновлённой версии консоли состоится в конце текущего года.

Согласно недавнему анализу, PS5 Pro вряд ли удвоит частоту кадров в сценариях с ограничением GPU по сравнению с базовой моделью, если основываться только на ее технических характеристиках.

В недавнем видеоролике сотрудники издания Digital Foundry Ричард Лидбеттер, Александр Батталья и Джон Линнеман обсудили потенциальную производительность продвинутой версии консоли PlayStation 5, о которой ходят слухи. Они отметили сложность прогнозирования её производительности.

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В отличие от PlayStation 4 Pro, в PS5 Pro не ожидается удвоения количества процессоров, поэтому даже заметного увеличения частоты кадров в большинстве сценариев можно не ждать. Кроме того, ограниченный по мощности процессор PS5 Pro и неизменная VRAM могут оставить производительность на уровне базовой модели. Любой прирост производительности, скорее всего, будет обусловлен технологией масштабирования изображения, которую Sony, по слухам, разработала совместно с AMD. Эта дополнительная функция также может позволить использовать трассировку путей.

Что касается предполагаемой технологии масштабирования, Digital Foundry проанализировала недавно обнаруженный патент, пытаясь расшифровать ее принцип работы. Хотя документы не совсем ясны, будущая технология предполагает усовершенствование рендеринга по схеме "шахматной доски", использующее алгоритм для анализа областей изображения, требующих наибольшего масштабирования.

Дебют PS5 Pro, по слухам, состоится в конце этого года.