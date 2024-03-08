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Kachka
TikTok призывает американских пользователей писать конгрессменам из-за блокировки сети в США
Если законопроект примут, у TikTok будет всего 6 месяцев на принятие решения.

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Последние несколько дней китайская соц. сеть TikTok активизирует свои усилия по борьбе с недавним законодательным предложением, которое грозит наложить запрет на приложение в пределах Соединенных Штатов. Платформа активно уведомляет свою обширную базу пользователей в США о потенциальном законодательстве, которое может вынудить ByteDance отказаться от TikTok, чтобы обеспечить его дальнейшее присутствие на американском рынке приложений.

Уведомление, разосланное TikTok, гласит следующее:

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"Нависла угроза закрытия TikTok в США. Примите меры и немедленно обратитесь к своим конгрессменам".

Кроме того, сообщение в приложении призывает пользователей незамедлительно высказать свои опасения, подчеркивая необходимость действовать до того, как правительство ограничит права на "свободу слова" 170 миллионов американцев.

Сообщается, что эти уведомления вызвали значительный отклик. По словам Оливии Биверс, журналистки Politico, в офисы конгресса поступает множество звонков, а один из сотрудников отмечает наплыв запросов от старшеклассников, спрашивающих, кто такие эти самые конгрессмены.

Однако стратегия TikTok, направленная на мобилизацию оппозиции против предложенного законопроекта, может привести к непредвиденным последствиям. Биверс предполагает, что резкий рост числа звонков может оказаться контрпродуктивным и, возможно, усилит поддержку законопроекта среди законодателей.

Эти события разворачиваются на фоне растущей поддержки законопроекта, который был представлен членами комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. Комитет должен проголосовать за продвижение законопроекта в четверг. Президент Джо Байден, чья администрация выступала за ликвидацию TikTok, поддерживает законопроект.

Если законопроект будет принят, у TikTok будет примерно шесть месяцев, чтобы отделиться от ByteDance, а в противном случае будет введен запрет на распространение приложений в магазинах.

#сша #китай #tiktok #америка #приложения
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