Такие карты как правило вытянуть игру не могут даже на минимальных настройках.

По данным проведенным ранее тестов, во многих современных играх видеокарты с объемом памяти всего 8Gb может не хватить, особенно при игре в разрешении выше Full HD. В связи с этим команда издания Hardware Unboxed решила провести своё собственное сравнение между вариантами карт с 4 и 8Gb памяти.

При таком сравнении возникли сложности с выбором подходящих конкурентов. Однако наличие Radeon RX 6500 XT, которая поставляется с различными конфигурациями памяти, оказалось идеальным решением.

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Хотя авторы не привели никаких диаграмм, всесторонний анализ показывает, что из 14 протестированных игр только три не получили значительного прироста производительности при переходе с 4 до 8Gb версии, да и то это наблюдалось только при самых низких настройках графики. Как правило, при максимальных настройках 8-гигабайтный вариант RX 6500 XT неизменно превосходит своего 4-гигабайтного собрата.

Отсюда можно сделать вывод, что в современных игровых сценариях, даже при разрешении Full HD и минимальных настройках графики, 4Gb видеопамяти уже недостаточно. Стоит отметить, что протестированная видеокарта является бюджетной моделью, что подчеркивает существенное влияние объема памяти на игровую производительность в нынешнем сегменте игровой индустрии.