22 февраля 2019 года лунный аппарат Beresheet отправился в путешествие к Луне. Созданный компаниями SpaceIL и Israel Aerospace Industries, Beresheet стремился завоевать титул первого космического аппарата с частным финансированием, совершившего мягкую посадку на лунную поверхность. В его полезной нагрузке находились тихоходки, известные своей устойчивостью в суровых условиях.

Однако с самого начала миссия столкнулась с трудностями из-за отказов камер, необходимых для ориентации космического аппарата и управления двигателем. Первоначальные бюджетные ограничения привели к упрощению конструкции, что повлияло на процедуру посадки. 11 апреля, в день запланированной посадки, осложнения обострились. Для успешной мягкой посадки космическому кораблю, двигавшемуся на большой скорости, потребовалось значительное замедление. Во время этого решающего маневра отказал гироскоп, управляющий основным двигателем. В результате на высоте 150 метров зонд мчался со скоростью около 500 км/ч, слишком быстрой для своевременной корректировки. После столкновения Beresheet разлетелся на фрагменты радиусом около ста метров, что было зафиксировано спутником NASA Lunar Reconnaissance Orbiter 22 апреля.

Тихоходки, микроскопические существа размером в несколько миллиметров, как известно, обладают нейронами, выдвижным ртом с хоботком, кишечником и четырьмя парами когтистых суставчатых ног, часто с двумя глазами.

Лабораторные эксперименты показали, что замороженные экземпляры тихоходок получали смертельные повреждения при столкновении с песком на скорости 3000 км/ч. Однако им удавалось выжить при столкновении со скоростью 2600 км/ч и ниже. Более медленный темп высадки на Луну, вероятно, повысил вероятность их выживания.

В настоящее время принято считать, что тихоходки не способны преодолеть все суровые лунные условия. Отсутствие жидкой воды, кислорода и микроводорослей делает их неспособными к жизнедеятельности, не говоря уже о размножении.