Если бы он не признал вину, его могли бы посадить на 60 лет.

Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной воздушной гвардии Массачусетса, обвиняемый в разглашении секретной информации об обороне в Discord, признал свою вину. Как сообщает The New York Times, в понедельник 22-летний военнослужащий изменил свое признание с невиновности на виновность, предпочтя признание вины, которое может привести к примерно 16 годам тюремного заключения, вместо того чтобы рисковать судебным процессом, где ему могло грозить до 60 лет лишения свободы.

В федеральном суде Бостона Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в "умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне" в соответствии с Законом о шпионаже. Федеральные власти задержали его в апреле прошлого года в доме его матери.

реклама

Национальный гвардеец ВВС обвиняется в распространении секретных документов на сервере Discord, посвященном игре Minecraft, в конце 2022 года. В этих документах содержались подробные сведения об украинском конфликте, включая информацию о военной технике и передвижениях войск. Впоследствии эти материалы распространились на таких платформах, как 4chan, Telegram и других серверах Discord.

Утечка документов также включала отчет о взломе неуказанной американской компании иностранным субъектом и информацию о плане нападения на американские войска, дислоцированные за рубежом.

Власти заявили, что не нашли никаких доказательств, указывающих на преднамеренные мотивы шпионажа, и не обвинили Тейшейра в том, что он, подобно Эдварду Сноудену, занимался разоблачением. Вместо этого прокуроры считают, что он хотел повысить свой статус среди коллег по интернету.

Председательствующий судья, Индира Талвани, назначила на сентябрь слушания, чтобы окончательно утвердить сделку о признании вины. Согласно рекомендациям по вынесению приговора, срок заключения составляет от 11 до более чем 16 лет. Адвокат Тейшейры, Майкл К. Бахрах, подчеркнул молодость своего клиента и заявил, что будет выступать за минимальное наказание.