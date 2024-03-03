На первом месте по популярности Counter-Strike 2.

Популярность цифровой платформы Steam от Valve постоянно растет. Недавно платформа достигла нового рубежа – 34,298 миллиона одновременных пользователей в сети, что превысило предыдущий рекорд. Также был составлен ТОП-100 самых популярных игр на Steam за последние 24 часа.

Лидирует хорошо знакомый шутер Counter-Strike 2 с впечатляющим результатом в 1 474 396 игроков, за ним следуют Dota 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS. Среди других заметных позиций – Apex Legends, HELLDIVERS 2 и NARAKA: BLADEPOINT. Список отражает разнообразие игровых жанров, от шутеров до захватывающих ролевых игр.

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О доминировании Steam на игровом рынке свидетельствует огромное количество пользователей, одновременно играющих в различные игры. Такой всплеск активности подчеркивает значимость платформы в игровом сообществе и ее способность удовлетворять самые разные игровые предпочтения.

Начиная с ТОП-10 список самых популярных игр выглядит следующим образом: