Из-за санкция США компания начала терять в регионе своё доминирующее положение.

Сообщается, что NVIDIA готовится к выпуску двух разных чипов для искусственного интеллекта в Китае в попытке вернуть доверие потребителей на рынке.

По сообщениям Reuters, NVIDIA распространяет образцы двух различных чипов ИИ среди своих китайских клиентов, стремясь сохранить позиции компании в отрасли. Хотя конкретные детали об образцах чипов не разглашаются, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг прокомментировал ситуацию, предложив свои соображения по поводу стратегии компании:

реклама "Ситуация на китайском рынке для NVIDIA складывается не так, как ожидалось, в основном из-за значительного влияния ограничений, наложенных США, которые повсеместно запретили экспорт графических процессоров ИИ".

После ограничения правительством США чипов NVIDIA H800 и A800, компания решила представить "уменьшенные варианты", которые полностью соответствуют американским экспортным санкциям, обеспечивая дальнейшее присутствие на китайском рынке.

В ответ на новые санкции NVIDIA представила новую линейку графических процессоров AI, включающую модели H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2. Однако эти предложения не вызвали интереса со стороны индустрии, поскольку китайские клиенты нашли более привлекательные варианты, в частности от Huawei.