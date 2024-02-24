Mortal Kombat 1 будет временно бесплатной и получит Миротворца в качестве нового бойца, кроме того, в игре появится кроссплей

NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили о значительном обновлении для Mortal Kombat 1, запланированном на ближайшую неделю. В этом обновлении появится функция кроссплея, а также новый гостевой боец DLC по имени Миротворец.

Миротворец, персонаж, адаптированный непосредственно из вселенной DC, как это было в "Отряде самоубийц" и одноименном телесериале "Миротворец", будет представлен голосом и внешностью Джона Сины. Вооруженный искусным оружием, отличительными функциями шлема и сопровождаемый своим верным спутником – орлом Игли, Миротворец, несомненно, привнесет в игру свой фирменный юмор и танцевальные движения.

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Начиная с 28 февраля Миротворец будет доступен владельцам Kombat Pack, остальным игрокам придется подождать его появления до 6 марта. Кроме того, в геймплейном трейлере можно не только увидеть Миротворца, но и Джанет Кейдж, DLC Kameo Fighter, изображающую альтернативную версию Джонни Кейджа, которая появится к Mortal Kombat 1 в марте. Джанет Кейдж можно будет приобрести отдельно, а владельцы Kombat Pack получат доступ к ней сразу.

NetherRealm Studios сообщила о планах проведения бесплатного пробного уикенда для Mortal Kombat 1, который начнется в четверг, 7 марта, в 9 утра по тихоокеанскому времени, и завершится в воскресенье, 10 марта, в 23:59. Пробная версия игры включает в себя все онлайновые и локальные многопользовательские режимы, первые две главы сюжетного режима, обучающее задание Johnny Cage's Mansion Mesa в режиме Invasions, а также доступ к базовому списку игровых персонажей. Среди них стоит отметить Лю Канга, Скорпиона, Саб Зеро, Рейдена, Кунг Лао, Китану, Милену, Джонни Кейджа, Кенши, Смоука, Ли Мей, Таню, Барака, Гераса, Рептилию, Ашраха, генерала Шао, Синдел, Нитару и Рейко.