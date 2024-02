Дополнение выйдет в начале лета.

После долгих ожиданий и предвкушений Bandai Namco и FromSoftware выполнили свое обещание и представили сегодня первый трейлер к дополнению Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Трехминутный ролик демонстрирует преимущественно новых противников, которые представляют собой внушительное сборище: возвышающаяся инфернальная фигура, извивающийся змей, напоминающий о китайской мифологии, похожее на огромное насекомоподобное существо и другие. За всем этим, очевидно, наблюдает главный антагонист расширения, Мессмер Импалер (изображен на картинке в заголовке).

Помимо анонса новых противников, трейлер дает мало подсказок о новых ландшафтах, которые предстоит исследовать, хотя и намекает на путешествие в "Царство теней". Кроме того, зрители получили дразнящие взгляды на новое оружие, предполагающее возможность включения рукопашного боя.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет стоить 40 долларов, хотя это и не самостоятельное расширение – наличие базовой игры остается обязательным условием для доступа. Описание Shadow of the Erdtree от FromSoftware гласит следующее:

"Дополнение открывает новое повествование в загадочной Стране Теней с опасными подземельями и новыми противниками, оружием и снаряжением. Отправляйтесь в путешествие по неизведанным территориям, сражайтесь с грозными врагами и наслаждайтесь триумфами".

Недавнее интервью Хидетаки Миядзаки с Eurogamer пролило дополнительный свет на Shadow of the Erdtree, заверив игроков, что это самое масштабное расширение FromSoft на сегодняшний день. DLC представляет совершенно новую карту, превосходящую по масштабам вводный регион Лимгрейв.

Выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. В настоящее время открыт прием предварительных заказов.