Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Показано дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree: новые боссы, локации, оружие и многое другое
Дополнение выйдет в начале лета.

реклама

После долгих ожиданий и предвкушений Bandai Namco и FromSoftware выполнили свое обещание и представили сегодня первый трейлер к дополнению Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Трехминутный ролик демонстрирует преимущественно новых противников, которые представляют собой внушительное сборище: возвышающаяся инфернальная фигура, извивающийся змей, напоминающий о китайской мифологии, похожее на огромное насекомоподобное существо и другие. За всем этим, очевидно, наблюдает главный антагонист расширения, Мессмер Импалер (изображен на картинке в заголовке).

Помимо анонса новых противников, трейлер дает мало подсказок о новых ландшафтах, которые предстоит исследовать, хотя и намекает на путешествие в "Царство теней". Кроме того, зрители получили дразнящие взгляды на новое оружие, предполагающее возможность включения рукопашного боя.

реклама

Elden Ring: Shadow of the Erdtree будет стоить 40 долларов, хотя это и не самостоятельное расширение – наличие базовой игры остается обязательным условием для доступа. Описание Shadow of the Erdtree от FromSoftware гласит следующее:

"Дополнение открывает новое повествование в загадочной Стране Теней с опасными подземельями и новыми противниками, оружием и снаряжением. Отправляйтесь в путешествие по неизведанным территориям, сражайтесь с грозными врагами и наслаждайтесь триумфами".

Недавнее интервью Хидетаки Миядзаки с Eurogamer пролило дополнительный свет на Shadow of the Erdtree, заверив игроков, что это самое масштабное расширение FromSoft на сегодняшний день. DLC представляет совершенно новую карту, превосходящую по масштабам вводный регион Лимгрейв.

Выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. В настоящее время открыт прием предварительных заказов.

#игры #elden ring
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
18
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
24
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
9
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
1
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
+
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
1

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
43
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
31
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
138
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
22:59
Разве?
Медведев в жёсткой форме прокомментировал убийство в Испании российского лётчика-перебежчика Кузьминова
Ярослав Савранский
22:52
Автор забыл сказать, что это был первый или первый доступный телефон с цветным дисплеем, а вообще классный был телефон для своего времени
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
E. S.
22:50
Хайпожер хренов. Пока что НИ ОДИН вариант известного ИИ не проявил какого-либо желания или стремления что-то предпринять самостоятельно. Нет у ИИ никаких ЖЕЛАНИЙ. И ни в каком-либо обозримом будущем ...
Эксперты предупреждают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество всего за два года
Dim Mid
22:48
да
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
E. S.
22:45
И так будет с каждым ублюдком!
Медведев в жёсткой форме прокомментировал убийство в Испании российского лётчика-перебежчика Кузьминова
Dobpelkopf
22:44
Желтую резинку оторвать не судьба? Покупал данный телефон, через полгода начала желтеть, аккуратно отклеил и стало даже эстетичнее.
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
E. S.
22:41
Ты кастрюлю задом наперед надел. Поправь
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
Сергей Ащев
22:41
Не знаю, пользуюсь Gigabyte RX6750XT ELITE , всё устраивает. Ушёл от Nvidia , была 1060 в 2018, рад, что ушёл от Nvidia.
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
Quercus
22:37
Имхо немного дороговато 37 было бы норм.
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
Вадим Кудрявцев
22:37
Главное что гнида ликвидирована.И это радует.никто не уйдет от возмездия.Нужен Смерш и он судя по всему есть
Медведев в жёсткой форме прокомментировал убийство в Испании российского лётчика-перебежчика Кузьминова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем