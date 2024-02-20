PS5 Pro может появится перед выходом Grand Theft Auto VI

В игровой индустрии широко распространено мнение, что дебют PlayStation 5 Pro состоится во второй половине года, и это будет подходящим моментом для запуска Grand Theft Auto VI, как утверждает авторитетный аналитик.

Согласно отчету CNBC, аналитик Серкан Тото обсудил предстоящий релиз консоли, отметив следующее:

реклама "Похоже, игровое сообщество сходится во мнении, что Sony действительно готовится к выпуску PS5 Pro во второй половине 2024 года. Такие сроки запуска удобно совпадают с презентацией Grand Theft Auto VI, которая, как ожидается, оживит игровой сектор в целом".

Пока Sony официально не анонсировала PlayStation 5 Pro, подробности о системе остаются скудными. По предположениям, она может быть оснащена процессором Zen 2, хотя значительного повышения производительности не ожидается. Тем не менее, многие считают ее предпочтительным вариантом по разным причинам, например, из-за доступной цены. Кроме того, включение функции AI upscaling, новой для консолей, может компенсировать возможные недостатки в мощности железа.

На данный момент Sony не раскрыла никакой информации о PlayStation 5 Pro.