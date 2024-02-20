Кроме того, он имеет диаметр в семь световых лет.

Группа астрономов с помощью телескопа VLT в Европейской южной обсерватории внимательно изучила светящийся квазар и определила, что он не только является самым ярким в своей категории, но и самым ярким из когда-либо зафиксированных образований во Вселенной.

Квазары – энергетические ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Черная дыра, находящаяся в центре этого квазара, увеличивает свою массу с ошеломляющей скоростью, эквивалентной поглощению массы одного Солнца в день, что делает ее самой быстрорастущей черной дырой из всех зарегистрированных.

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Кристиан Вольф, астроном из Австралийского национального университета, заявил следующее:

"Мы наткнулись на самую быстрорастущую черную дыру, обнаруженную на сегодняшний день. Ее масса, в 17 миллиардов раз превышающая массу Солнца, ежедневно увеличивается на массу, немного превышающую вес нашей звезды, что делает ее самым ярким объектом в нашем космическом пространстве".

Этот квазар, получивший название J0529-4351, находится на таком расстоянии от Земли, что его свету пришлось проделать путь до нас более чем за 12 миллиардов лет.

Выброс черной дырой огромного количества энергии квазаром J0529-4351 по яркости превосходит Солнце более чем в 500 триллионов раз. Примечательно, что аккреционный диск, окружающий эту черную дыру, имеет ошеломляющий диаметр в семь световых лет, что делает его самым большим из известных человечеству.

Процесс идентификации квазаров требует тщательных наблюдений на больших участках неба. Однако огромный объем данных, часто заставляет исследователей прибегать к алгоритмам машинного обучения, чтобы отсеять квазары от других небесных явлений.