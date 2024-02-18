Инсайдеры считают, что ей станет 4 декабря.

Задолго до своего официального анонса Grand Theft Auto 6 стала одной из самых долгожданных игр в истории. После громкого взлома в сентябре 2022 года игра быстро заняла доминирующее положение в игровом сообществе, поддерживая позиции непрерывным потоком спекуляций и разоблачений, и закрепившись в общественном сознании почти на год.

Именно тогда, когда казалось, что ажиотаж постепенно начинает падать, Rockstar Games раскрыла планы по выпуску первого трейлера Grand Theft Auto 6 в декабре 2023 года. Несмотря на утечку информации, которая привела к незапланированному релизу, дебютный трейлер привлек внимание всего мира, установив множество рекордов и закрепив за собой статус монументального события в игровой индустрии. Благодаря стратегически четкой дате выхода грядущий трейлер GTA 6 имеет все шансы повторить этот успех.

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В настоящее время релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год, но дата выхода пока не определена. Если GTA 6 действительно находится так далеко от релиза, как указано в графике ее выхода, то следующий официальный трейлер обещает превзойти ожидания фанатов.

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 оправдал желания фанатов, продемонстрировав потрясающие визуальные эффекты, предложив взглянуть на обширный открытый мир и намекнув на увлекательное повествование. Последующий трейлер должен поддержать этот импульс, продемонстрировав улучшения геймплея по сравнению с предыдущими играми Rockstar, подчеркнув масштаб игры и подтвердив самые смелые ожидания фанатов.

Несмотря на то, что разработка Grand Theft Auto 6, скорее всего, идет полным ходом, игре все еще требуется дополнительное время для полноценного представления. Кажется маловероятным, что следующий трейлер дебютирует в первой половине 2024 года, хотя релиз в конце 2024 года остается вполне реальным. Оптимальной датой релиза считается 4 декабря 2024 года, что совпадает с прошлыми дебютами трейлеров Rockstar для других флагманских игр, таких как Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5.