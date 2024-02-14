Название функции буквально переводится как "Чат с RTX".

Сегодня NVIDIA представила новую функцию под названием "Чат с RTX", предоставляющую альтернативный путь для людей, опасающихся участвовать в онлайн беседах с ИИ. Этот чат-бот, построенный с помощью ИИ, работает локально на графических процессорах GeForce RTX 3000 и RTX 4000, используя возможности программного обеспечения TensorRT-LLM, полностью поддерживаемые картами RTX. Чат NVIDIA с RTX направлен на демократизацию доступа к возможностям видеокарт для задач, связанных с ИИ. В то время как ИИ поражает нас своими достижениями в работе с изображениями и видео, сфера чатов до сих пор была ограничена крупными центрами обработки данных из-за требований к ресурсам сложных лингвистических моделей.

Как обычно бывает с новыми технологиями, настройка их для обычных пользователей может представлять собой проблему. NVIDIA, похоже, намерена значительно упростить этот процесс, объединив его в единое приложение, которое работает без проблем в экосистеме ПК и доступно через предпочитаемый веб-браузер, что повышает общее удобство использования.

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Помимо работы в качестве обычного текстового процессора, Chat with RTX может взаимодействовать с различными форматами файлов, включая текст, pdf, doc/docx и xml. Для генерации ответов он использует возможности известных больших языковых моделей, таких как Mistral или Llama2, а также может работать с онлайн-ресурсами, такими как видео на YouTube.

В настоящее время NVIDIA подтвердила совместимость исключительно с графическими процессорами RTX 3000 и RTX 4000, не упоминая о поддержке серии RTX 2000. Кроме того, графические процессоры должны обладать минимум 8Gb VRAM, что исключает совместимость с RTX 3050 6Gb.