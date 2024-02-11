Система оборудована для запуска игр.

Серверный ускоритель NVIDIA Grace Hopper Superchip теперь доступен для покупки в виде обычного ПК, который может приобрести любой желающий за "скромную" цену в 41 500 долларов. Эта стоимость является отправной точкой для приобретения рабочей станции, в состав которой входит Grace Hopper GH200 – 72 процессорных ядра и 480Gb оперативной памяти LPDDR5X. Кроме того, в конфигурацию входит графический процессор H200 с 16 896 ядрами CUDA, а также сетевые адаптеры Nvidia Bluefield-3 и ConnectX-7. Для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители общим объемом 8Tb и жесткий диск емкостью 30Tb. Примечательно, что в систему также встроена видеокарта GeForce RTX 4060, основной задачей которой является рендеринг изображений и обработка графики в системе, в то время как GPU H200 справляется с вычислительными задачами. Несмотря на то, что RTX 4060 уступает H200, это говорит об игровых возможностях системы.

Стоит отметить, что производителем данного продукта является GPTshop.ai, а NVIDIA не играет непосредственной роли в разработке устройства.

реклама

В качестве альтернативы данной системе можно назвать рабочую станцию Prodigy ATX Platform от Tachyum, которая, как утверждается, предлагает значительно более высокую производительность при почти десятикратном снижении цены.