Rockstar ожидала около 8 млрд заказов.

По словам аналитиков Ника Маккея и Майкла Пахтера из Wedbush Securities, в пятницу они отметили, что релиз GTA 6, похоже, отклонился от ранее предполагаемого начала 2025 года.

Take-Two, владелец Rockstar, скорректировала в сторону понижения свой прогноз на предстоящий финансовый год (FY25), который длится с апреля по март 2025 года.

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В своей аналитической записке, озаглавленной "7 млрд долларов означают отсутствие GTA в 25 финансовом году", аналитики заявили следующее:

"Вполне вероятно, что выход GTA VI будет отложен на период после 25 финансового года, что соответствует нашим предыдущим прогнозам".

Далее они уточнили:

"Компания сообщила, что объем заказов на следующий год превысит 7 млрд долларов, что значительно меньше первоначальной оценки в 8 млрд долларов, сделанной в мае, и пересмотренной оценки в чуть менее 8 млрд долларов, сделанной в ноябре".

"Это снижение убедительно свидетельствует о том, что GTA VI не выйдет в следующем финансовом году. Тем не менее, у нас нет никаких признаков того, что игра перенесена на 2025 календарный год, хотя разумно ожидать более позднего релиза в этом году."

Напомним, Rockstar представила первый официальный трейлер к игре в декабре. Всего за первые 24 часа он собрал впечатляющие 90 млн просмотров.

Трейлер подтвердил релиз в 2025 году для PS5 и Xbox Series X/S, а также рассказал о том, что действие игры будет частично происходить в Vice City – вымышленном Майами – и что в ней будет дуэт главных героев, один из которых, в нарушение традиций, будет женщиной.