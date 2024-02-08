В последний момент переговоры были прекращены.

История банкротства Tesla Inc. в 2013 году и последующих усилий Илона Маска по спасению компании подробно описана в биографии Эшли Вэнс "Илон Маск: Tesla, SpaceX и стремление к необычному завтра". Как выяснилось, тогда Маск оказался на грани заключения соглашения, которое могло существенно изменить траекторию развития автомобильного сектора.

В этот переломный момент компания Tesla, известная своими революционными электромобилями, столкнулась с серьезными производственными проблемами, техническими неполадками и резким падением продаж. Дебют электромобиля Model S в 2012 году, несмотря на то, что его характеристики были сопоставимы с роскошными автомобилями на рынке, подвергся критике за отсутствие фундаментальных функций, таких как датчики парковки или круиз-контроль с радарной поддержкой, которые обычно ожидаются в этой ценовой категории. Такие сложности, как неработающие дверные ручки и эстетические недостатки материалов, еще больше подпортили репутацию автомобиля.

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Проблемы, с которыми столкнулась Tesla, усугублялись отсутствием прозрачности среди руководства компании, в результате чего Маск не понимал всей серьезности ситуации. Осознав весь масштаб проблемы, Маск принял решительные меры: уволил руководителей высшего звена, повысил в должности более энергичных сотрудников младшего звена и привлек Джерома Гиле из Daimler для улучшения работы сервисных центров Tesla.

Когда Tesla стояла на грани финансового краха, а операционного капитала оставалось всего на две недели, Маск обратился за помощью к Ларри Пейджу, соучредителю Google и своему другу в то время. Предложив Google приобрести Tesla за $6 млрд, а еще $5 млрд направить на расширение завода, Маск оговорил следующие условия: Google не будет ликвидировать компанию, а он останется во главе компании в течение восьми лет или до запуска автомобиля третьего поколения. Как утверждается в биографии, Пейдж устно согласился с этим предложением.

Однако даже пока шли переговоры с Google, судьба Tesla резко изменилась. Резкий рост продаж автомобилей и возобновление производства привели к тому, что Tesla впервые в своей истории получила квартальную прибыль в размере 11 млн долларов. Этот финансовый подъем, подкрепленный значительным ростом курса акций, позволил Tesla расплатиться с долгами и избежать банкротства.