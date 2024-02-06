Ему уже принадлежит патент на авторство "Белой книги" биткоина.

Сатоши Накамото, признанный одним из самых богатых людей в мире, обладающий, по разным оценкам, от 750 000 до 1,1 млн BTC, продолжает оставаться неуловимой фигурой в сфере криптовалют. Тайна, окружающая основателя биткоина, приобретает новый поворот, когда американский суд проверяет подлинность смелого претендента на личность Накамото, а именно учёного Крейга Стивена Райта.

Генезис биткоина восходит к анонимной публикации его технического описания в 2009 году неким лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Несмотря на то, что многочисленные попытки установить контакт с Накамото, предпринимавшиеся с 2011 года, оказались тщетными, спекуляции вокруг неуловимой фигуры не утихают. В 2016 году австралийский ученый Крейг Райт объявил себя основателем биткоина. Утверждение Райта получило поддержку, когда в репортаже Gizmodo были приведены доказательства, якобы полученные хакером, проникшим в электронный почтовый ящик австралийского академика.

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Согласно документам, полученным в результате этого предполагаемого взлома, Райт сотрудничал с Дэйвом Клейманом, американским экспертом по компьютерной криминалистике, скончавшимся в 2013 году, при публикации "Белой книги" биткоина.

В 2019 году Крейг Райт защитил авторские права США на "Белую книгу" биткоина. Бюро по авторским правам США разъяснило свою роль, подчеркнув, что оно проверяет право на авторские права, а не оценивает право собственности, оставляя споры в компетенции судов.

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Суть вопроса заключается в текущем судебном разбирательстве между Crypto Open Patent Association и Крейгом Райтом, в ходе которого решается вопрос о легитимности Райта как основателя первой криптовалюты.