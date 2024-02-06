Тем не менее, команде ещё предстоит много работы.

Известный эмулятор fpPS4 для ПК, предназначенный для симуляции игр с PlayStation 4, достиг заметной вехи, расширив свою совместимость до более чем 140 игр.

В октябре 2022 года об этом эмуляторе уже сообщалось: на тот момент он мог запускать около 25 отдельных игр. Спустя год команда разработчиков обновила список совместимости, сообщив, что теперь fpPS4 может работать со 144 играми для PlayStation 4, причем 98 из них полностью воспроизводимы и почти не имеют багов. Это значительный прогресс, позволяющий пользователям пробовать эти игры непосредственно через эмулятор на ПК. Среди игр, пригодных для воспроизведения, стоит отметить Sonic Mania, Forager, Super Meat Boy, Shantae and the Pirates Curse, Tiny Troopers Joint Ops и другие менее требовательные проекты.

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Несмотря на это похвальное достижение, нужно признать, что PS4 эмулятор на данный момент может запустить чуть более 16% от общего числа всех игр. Очевидно, что команде, занимающейся проектом fpPS4, предстоит еще много работы.

Стоит отметить, что fpPS4 – далеко не единственный эмулятор PS4: существует также эмулятор RPCSX PS4, разработанный командой, ответственной за RPCS3.

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PlayStation 4, представленная в 2013 году, является одной из самых продаваемых консолей в мире, уступая лишь Nintendo Switch и PlayStation 2, а также таким портативным устройствам, таким как Nintendo DS и Game Boy. Благодаря успешным продажам Sony удалось реализовать более 117 миллионов единиц по всему миру.