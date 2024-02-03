Возможно, это не массовая проблема, но обратить на это внимание стоит.

Как только можно было подумать, что пресловутый разъем 12VHPWR/12V2x6 исчерпал все возможные проблемы, появилась новая. По данным Igor's Lab, адаптер 12V2x6, полученный вместе с картой RTX 4080 Super от стороннего производителя, не смог закрепиться на своем месте, создавая потенциально серьезные проблемы с подачей питания на видеокарту. К счастью, проблема относится именно к этому адаптеру, а не к разъемам в целом. Тем не менее, это может создает серьезные проблемы для геймеров, полагающихся на данный кабель.

Специалисты Igor's Lab докопались до первопричины проблемы и выяснили, что в спецификациях PCI-SIG для разъема 12V2x6 отсутствуют точные размеры самого разъема, что дает производителям кабелей полную свободу действий. Хотя в спецификациях указаны длина, ширина и высота разъема, похоже, что производитель, выпускающий адаптеры NVIDIA 12V2x6, не прошел контроль качества, что могло привести к браку в партиях.

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Проведя тесты, неоднократно вставляя неисправный адаптер 12V2x6 и исправный разъем видеокарты MSI серии RTX 4000, специалисты выявили существенную разницу. Рабочий адаптер 12V2x6 издавал отчетливый звуковой щелчок при правильном подключении, что свидетельствовало о надежной фиксации в 16-контактном порту. В отличие от него, неисправный адаптер 12V2x6 не издавал такого щелчка и легко вытаскивался, не фиксируясь на месте.

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Эта проблема, если ее не обнаружить в течение длительного времени, может привести к печальным последствиям для пользователей.