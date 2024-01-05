Похожая модель присутствовала в Counter-Strike 2

Ближайшие годы обещают множество визуально потрясающих игр на движке Unreal Engine 5, поскольку разработчики используют его возможности, чтобы вдохнуть новую жизнь в культовые игры. Примечательно, что некоторые дальновидные разработчики не теряют времени даром и уже используют потенциал движка для ремастеринга любимой классики.

В недавней презентации на YouTube художник по 3D-окружению, идентифицированный как 雷鸣, представил впечатляющий ремастер карты Counter-Strike Italy. Несмотря на то, что в прошлом году подобная версия была представлена в Counter-Strike 2, новейший рендеринг на движке Unreal Engine 5 значительно превосходит ее по визуальной привлекательности.

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Демонстрация позволяет заглянуть в удивительный потенциал полноценного UE5-ремейка для популярного соревновательного шутера от первого лица CS2.

Универсальность Unreal Engine 5 выходит за рамки Counter-Strike, о чем свидетельствуют ремейки других игровых жемчужин. Такие игры, как Tony Hawk's Underground, оригинальная Resident Evil и даже нестареющая Zelda: Ocarina of Time, уже претерпели изменения с помощью этого передового движка.

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Известные студии, в том числе Deck13 (The Surge и Atlas Fallen) и CD Projekt Red, также внедряют Unreal Engine 5 в свои проекты. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась польская компания при адаптации к новому движку, она подчеркивает неоспоримые преимущества и достижения, предлагаемые последней версией мощного движка от Epic.