NVIDIA вполне способна перенести их релиз на 2025 год.

До презентации грядущих видеокарт GeForce RTX 5000 остается около года, а точные сроки выхода начальных адаптеров по-прежнему не определены. Последние данные указывают на то, что NVIDIA еще не пришла к окончательному решению.

Как сообщает автор статьи Moore's Law Is Dead, ссылающийся на внутренние источники компании, есть сведения, что NVIDIA намерена выпустить новые видеокарты в четвертом квартале 2024 года. Однако это не подтвержденный вариант развития событий.

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На принятие решения будут влиять несколько факторов. К ним относятся показатели продаж карт RTX 4000 в течение 2024 года, готовность 3-нанометрового технологического процесса TSMC, а также прогнозы NVIDIA относительно возможностей видеокарт AMD, использующих новую архитектуру RDNA4. NVIDIA сохраняет гибкость графика, рассматривая возможность дебюта на CES 2025 и раннего запуска в 2025 году, если будет принято решение не торопиться с выпуском новых продуктов к концу 2024 года.

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Что касается производительности, то пока преждевременно сообщать конкретные детали. Однако, по предварительным данным, переход с RTX 4000 на RTX 5000 может не дать прироста производительности, сравнимого с переходом с RTX 3000 на RTX 4000. В то время как обычная RTX 4090 обеспечила существенный прирост производительности по сравнению с RTX 3090, RTX 4060 Ti в некоторых случаях демонстрирует более низкий уровень мощности, чем RTX 3060 Ti.