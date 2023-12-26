Изначально от разработчиков потребовали выкуп.

Примерно две недели назад компания Insomniac Games, известный разработчик игр с почти 30-летним стажем работы в индустрии, стала жертвой атаки хакеров.

Хакерская группа Rhysida успешно завладела обширным набором данных, оцениваемым в 1,67Tb. Их требование к Insomniac было однозначным: заплатить 2 миллиона долларов в биткоинах, или весь набор данных попадет в интернет.

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Отказавшись выполнить требование, разработчики Marvel's Spider-Man 2 стали свидетелем начала утечек. Первоначальный релиз данных в первую очередь касался разглашения деталей и снимков ожидаемой игры Marvel's Wolverine.

Не получив желаемого, хакеры пошли дальше. На прошлой неделе они раскрыли всеобъемлющую дорожную карту студии, изложенную в июльском документе. Из неё стало известно о планах по созданию отдельной игры про Венома, схожей по стилю и масштабу с Marvel's Spider-Man: Miles Morales, запуск которой намечен на осень 2025 года. Marvel's Spider-Man 3 запланирована на осень 2028 года. Новая часть Ratchet & Clank ожидается осенью 2029 года, через восемь лет после Rift Apart.

Примечательно, что в обнародованной дорожной карте отсутствуют порты для ПК – важнейший аспект современной стратегии Sony в отношении игр. Однако подробности о сроках выхода Marvel's Spider-Man 2 на ПК стали известны из другого конфиденциального документа, связанного с атакой хакеров. Предполагаемая стоимость порта составляет 4,6 миллиона долларов, что в два раза больше, чем у первой части, а его завершение запланировано на конец 2024 финансового года.

Тем не менее, это не означает, что пользователи ПК получат игру в апреле. Sony всегда придерживалась минимального годичного разрыва между консольными и ПК-релизами своих игр от первого лица. На практике большинство игр выходят на рынок примерно через два года, но Returnal является чуть более быстрым исключением. Таким образом, Marvel's Spider-Man 2, скорее всего, появится на экранах ПК в 2025 году.

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Чтобы взглянуть на готовящийся к выходу ПК-порт, можно посмотреть на утечку скриншотов на IMGUR, которой предусмотрительно поделился пользователь Twitter Visceral.