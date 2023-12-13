Они создана на базе видеокарты Inno3D.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090, хотя официально и не предлагается в варианте с кулерами Noctua, вызвал большой интерес у пользователей. Энтузиаст Reddit с ником zaME19 продемонстрировал впечатляющий дизайн на сабреддите Small Form Factor PC. Основой для этой модификации стала видеокарта Inno3D GeForce RTX 4090, отличающаяся нереференсной печатной платой и стандартной трехвентиляторной системой охлаждения.

Чтобы совместить модификацию Noctua с радиатором и видеокартой, zaME19 взялся за 3D-печать совершенно нового кожуха. Этот матово-черный кожух вмещает три вентилятора Noctua NF-A9, каждый из которых имеет диаметр 92 мм и подшипниковый механизм SS02.

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Индивидуальный кожух, созданный специально для графического процессора GeForce RTX 4090, легко прилегает к радиатору и подключается к основной печатной плате через единственный 4-контактный разъем. После сборки пользователь заметил заметное снижение температуры на 8°C по сравнению со стандартным дизайном Inno3D, а также зафиксировал более тихую работу. Эта удачная модификация не только повышает производительность, но и привлекает энтузиастов Noctua своим элегантным дизайном. Кроме того, пользователи могут персонализировать переднюю часть кожуха с помощью рисунка или росписи, добавив ещё больше индивидуальности модифицированной видеокарте.