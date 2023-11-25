Её вес составляет всего 789 г.

Недавно были опубликованы цены на внешнюю видеокарту OneXGPU, среди отличительных особенностей которой – наличие порта Oculink и слота для твердотельного накопителя формата M.2.

Как и ожидалось, цена составляет довольно внушительные 600 долларов. Однако это соответствует ценовому спектру сопоставимых продуктов – в категории с ограниченным выбором на рынке. Однако следует обратить внимание на важную деталь. Указанная цена действительна в рамках предстоящей кампании Indiegogo и предназначена исключительно для первых покупателей. Поскольку кампания еще не началась, другие ценовые уровни пока не раскрываются, но разумно ожидать, что розничная стоимость будет немного выше.

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Следует отметить, что видеокарта OneXGPU построена на базе мобильной Radeon RX 7600M XT и повторяет основные характеристики настольной RX 7600. Примечательно, что расчетная тепловая мощность устройства составляет 120W.

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Что касается габаритов, то теперь они составляют 188x106x16 мм, а масса – всего 789 г. Дополнительные характеристики включают порт USB4, два порта HDMI, два интерфейса DisplayPort, порт RJ45 и два порта USB 3.2. За охлаждение отвечает активная система с испарительной камерой.