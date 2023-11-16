Тем временем игре скоро исполнится 9 лет.

Неожиданным поворотом событий в сфере видеоигр стало то, что в этом месяце The Witcher 3: Wild Hunt получит комплексные инструменты для моддинга. Официальный Twitter-аккаунт The Witcher 3 сообщил, что инструменты будут доступны в начале 2024 года.

Это сообщение вызывает определенное удивление по нескольким причинам. Во-первых, The Witcher 3 вышла восемь лет назад. Она претерпела значительную модернизацию под новое поколение, но анонс полной поддержки моддинга на данном этапе жизненного цикла – это довольно необычно.

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Во-вторых, в игре уже существует активное моддинг-сообщество, в котором есть целый список значимых модов. Существуют полноценные квестовые моды. Например, мод, переплетающийся с Blood and Wine.

Справедливости ради стоит отметить, что к такому решению, возможно, подтолкнула активная деятельность сообщества модеров. Хотя теоретически это возможно, создание модов для квестовых линий – дело не простое. Наличие соответствующих инструментов может кардинально изменить данный процесс и поддержать интерес игроков к игре.

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Успех этих начинаний зависит от эффективности инструментов моддинга. Однако, как показывает история, если дать энтузиастам возможность, то они смогут добиться самых разных результатов – от профессионально проработанных, прекрасно написанных сюжетных линий до причудливых дополнений развлекательного характера.