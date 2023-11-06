Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
ChatGPT получит возможность создания собственных чат-ботов для личных потребностей
Функция будет доступна только платным подписчикам.

реклама

Американская технологическая компания OpenAI готовится представить интригующее усовершенствование своей системы генеративного искусственного интеллекта. Утечка скриншотов и видеороликов пролила свет на предстоящую разработку для пользователей платной подписки ChatGPT: конструктор чат-ботов GPT Builder.

Новая функция позволит пользователям создавать свои чат-боты, наделенные множеством опций, аналогичных тем, что уже есть в ChatGPT. Процесс работы разворачивается на двух основных вкладках: Создание и Настройка.

реклама

На вкладке "Создание" пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать язык, на котором он будет общаться, интонацию и стиль письма. Это позволяет создать максимально персонализированного бота, отвечающего конкретным предпочтениям.

Вкладка "Настройка", напротив, посвящена более тонким нюансам. Пользователи могут ввести инструкции, определяющие возможности бота и ограничения, которые он должен соблюдать. Кроме того, предусмотрена возможность загрузки файлов, что позволяет создать персональную базу знаний. Эта база знаний позволяет выполнять такие действия, как просмотр веб-страниц и генерация изображений, что существенно расширяет возможности бота.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для облегчения процесса разработки в распоряжении пользователей имеется панель предварительного просмотра. Данная функция позволяет в режиме реального времени тестировать и настраивать работу бота по своему усмотрению.

#искусственный интеллект #chatgpt #нейросети #чат-боты #chatgpt pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Grand Theft Auto 6 получит продвинутый ИИ для неигровых персонажей и динамическое изменение мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
3
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
4
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
3
Стали известны новые функции iOS 17.2
+
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3
На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
+
Шольц пересмотрит меню немецких солдат – из тарелки пропадут говяжьи рулеты, арбузы и клубника
3
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
+
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
5
Тамбовский хлебокомбинат начал выпуск БПЛА для нужд Спецоперации
+
Пиратских ресурсов в Рунете становится все больше
2
Коровий навоз в Индии будет использоваться для выработки топлива для автотранспорта
1
Представлено устройство, превращающее SSD M.2 в болид Формулы-1
1

Популярные статьи

Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
8
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
36
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
50
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
4
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
7
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
4
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
1
Журнал Military Watch: дефицит ПВО делает силы США все более уязвимыми
+

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
23:19
шариш
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
windowsyes
23:17
Вы все можете дискутировать хоть до посинения,но мы вас всех переживём,уж поверьте!)))Где сейчас филистимляне,древние персы,копты,римляне,наконец третий рейх???итд.Всех благ дискутирующим!)
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Shatun29
23:12
Пользователи меняют систему по необходимости, либо программы не работают нужные либо какие то новые функции не поддерживает старая. Большинство не знает какая установлена им плевать. Что касается пред...
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
l33t_h4x00r
23:05
у МСИ идет планка которая прикручивается ниже карты в отдельное место, она держит
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
Владимир Никифоров
23:04
"мужчины на украине, ещё ходят по улицам, а значит можно рассчитывать на ещё одно наступление!" То есть не все ещё украинцы погибли или в плену! Вот такая радостная весть!
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
Блейд
23:02
Идите к чёрту, в России не курят
Производитель сигарет JTI решил продолжить бизнес в России
Никита Ермолаев
23:02
8₽ за км для легковой машины сейчас стоит, это дороже бензина....
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
CrtkR
23:02
Тёмная тема - зачастую вынужденная мера, которая не моментально выжигает глаза при круто задранных яркости и контрастности. Конечно, можно настоить моник, подобрать легкое фоновое освещение и комфортн...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
l33t_h4x00r
23:00
В старые-стародавние времена царь Горох воевал с грибами. Гриб боровик, над грибами полковник, под дубочком сидючи, на все грибы глядючи, стал приказывать: — Приходите вы, белянки, ко мне на войну! ...
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
VRoman
22:38
Автор, Cortex-A720 и есть маленькие экономичные ядра!
MediaTek представила флагманский чип Dimensity 9300 только с большими ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем