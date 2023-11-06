Функция будет доступна только платным подписчикам.

Американская технологическая компания OpenAI готовится представить интригующее усовершенствование своей системы генеративного искусственного интеллекта. Утечка скриншотов и видеороликов пролила свет на предстоящую разработку для пользователей платной подписки ChatGPT: конструктор чат-ботов GPT Builder.

Новая функция позволит пользователям создавать свои чат-боты, наделенные множеством опций, аналогичных тем, что уже есть в ChatGPT. Процесс работы разворачивается на двух основных вкладках: Создание и Настройка.

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На вкладке "Создание" пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать язык, на котором он будет общаться, интонацию и стиль письма. Это позволяет создать максимально персонализированного бота, отвечающего конкретным предпочтениям.

Вкладка "Настройка", напротив, посвящена более тонким нюансам. Пользователи могут ввести инструкции, определяющие возможности бота и ограничения, которые он должен соблюдать. Кроме того, предусмотрена возможность загрузки файлов, что позволяет создать персональную базу знаний. Эта база знаний позволяет выполнять такие действия, как просмотр веб-страниц и генерация изображений, что существенно расширяет возможности бота.

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Для облегчения процесса разработки в распоряжении пользователей имеется панель предварительного просмотра. Данная функция позволяет в режиме реального времени тестировать и настраивать работу бота по своему усмотрению.