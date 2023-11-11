В мире персональных компьютеров мало что так радует, как появление новой серии первоклассных видеокарт. Предвкушение нарастает в течение нескольких месяцев, постоянно появляются бенчмарки, утечки, прогнозы и, наконец, выход этих графических процессоров. Несмотря на то, что я далеко не равнодушен к подобному ажиотажу, я не могу не испытывать некое чувство опасения по поводу серии RTX 5000 от NVIDIA.

Наибольшие опасения, конечно, связаны с тенденциями производительности предыдущих поколений. Хотя NVIDIA, несомненно, умеет расширять границы производительности, за это приходится платить цену, которую основной рынок может не выдержать.

Превосходство NVIDIA

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Если посмотреть на видеокарты NVIDIA за последние несколько лет, то мы увидим как высокие, так и низкие показатели, но в большей степени – высокие. NVIDIA укрепила свои позиции, установив уверенное превосходство над AMD и сохраняя его в течение длительного времени. Хотя некоторые утверждают, что видеокарты AMD теперь могут конкурировать с NVIDIA в области чистой растеризации, NVIDIA по-прежнему имеет ряд преимуществ.

Сравнение обеих карт позволяет выявить очевидную закономерность: NVIDIA ориентируется на рынок high-end, а AMD – на более бюджетный сегмент. Возьмем, к примеру, RTX 4090 в сравнении с RX 7900 XTX, и станет очевидно, что NVIDIA лидирует со значительным отрывом. При снижении до RTX 4080 конкуренция становится более равной, но и здесь у NVIDIA еще больше преимуществ.

NVIDIA, по сути, доминирует в премиальном сегменте, и эта позиция сохраняется за ней уже долгое время. Однако прирост производительности от поколения к поколению не всегда был столь заметным.

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До появления RTX 3090 пик производительности графических процессоров NVIDIA пришелся на xx80 Ti, за исключением карт Titan. Начиная с поколения Maxwell, каждая флагманская карта давала значительный прирост мощности по сравнению с предшественницей, хотя и не без некоторых неудобств. Например, GTX 1080 Ti была на 70% быстрее GTX 980 Ti, но скачок от GTX 1080 Ti к RTX 2080 Ti был гораздо менее существенным. В некоторых тестах RTX 2080 Ti была всего на 8-23% быстрее своего аналога предыдущего поколения. Тем не менее, в ней появилась трассировка лучей – предмет гордости в соперничестве NVIDIA с AMD.

С архитектурой Ampere компания NVIDIA представила RTX 3090 и RTX 3090 Ti, создав еще один high-end уровень для геймеров и тех, кому нужен GPU, преодолевающий разрыв между потребительскими картами и картами для рабочих станций. На момент выпуска обе карты назывались лучшими, но ни одна из них не была лишена недостатков.

Затем появился RTX 4090 – графический процессор, который со значительным отрывом превосходит все остальные. Он больше по размерам, потребляет еще больше энергии и на 89% быстрее, чем RTX 3090, что является одним из самых значительных скачков между поколениями. Трудно поверить, что NVIDIA сможет превзойти такой прирост производительности в следующем поколении. Более того, мы еще не увидели последних чипов серии RTX 4000, и есть вероятность появления карты Ti.

Сказка о прошлом

Последовательный рост цен от поколения к поколению не вызывает сомнений, но этого следовало ожидать. Цены должны были расти, будь то AMD, Intel или NVIDIA – это естественный путь. Проблема заключается в том, как ценовая стратегия NVIDIA ускоряет ожидаемый рост. Если сравнивать RTX 3080 с RTX 4080, то скачок в $500 за одно поколение – это очень много.

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Еще большее беспокойство вызывает то, что что NVIDIА, возможно, не видит причин для изменения этой тенденции. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг кратко сказал следующее:

"Идея о том, что цена чипа будет снижаться, - это история прошлого".

Этот ответ на вопрос о ценах на GPU весьма показателен и заставляет задуматься о том, как далеко NVIDIА готова зайти в данной ситуации.

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В настоящее время стоимость одной видеокарты NVIDIА может равняться цене целого ПК, даже без учета RTX 4090. К сожалению, по мере роста цен на high-end карты, пользовательский сегмент следует их примеру, хотя и не такими быстрыми шагами. При нынешних темпах через несколько лет карта RTX xx70 вполне может стоить более $1 000.