Как сообщает Ice Universe, Этот дизайн понравится каждому мужчине. Имеется и сравнение с нынешним Galaxy S23.

На днях Ice Universe опубликовал в своем профиле в Twitter высококачественное изображение Samsung Galaxy S24 Ultra. При создании этого изображения использовались давно просочившиеся чертежи и его собственный практический опыт.

В своем сообщении он с энтузиазмом утверждает, что ему уже довелось осмотреть настоящий смартфон, и он превзошел все его ожидания с точки зрения эстетики: черная рамка смартфона тщательно симметрична, а вырез камеры претерпел едва заметные изменения: он стал меньше и немного сместился вниз. Такой обновленный дизайн способен вызвать восхищение как у любителей техники, так и у простых пользователей.

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Кроме того, компания Ice Universe воспользовалась возможностью опубликовать сравнительное изображение Samsung Galaxy S23 Ultra слева и готовящегося к выпуску Samsung Galaxy S24 Ultra справа.

Ожидается, что смартфоны серии Samsung Galaxy S24 появятся в продаже в ближайший год, и они уже вызывают большой резонанс в технологическом сообществе.

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Как сообщает Ice Universe, дизайн Galaxy S24 настолько хорош, что внешне смартфон должен понравиться каждому мужчине.