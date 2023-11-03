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На днях Ice Universe опубликовал в своем профиле в Twitter высококачественное изображение Samsung Galaxy S24 Ultra. При создании этого изображения использовались давно просочившиеся чертежи и его собственный практический опыт.
В своем сообщении он с энтузиазмом утверждает, что ему уже довелось осмотреть настоящий смартфон, и он превзошел все его ожидания с точки зрения эстетики: черная рамка смартфона тщательно симметрична, а вырез камеры претерпел едва заметные изменения: он стал меньше и немного сместился вниз. Такой обновленный дизайн способен вызвать восхищение как у любителей техники, так и у простых пользователей.
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Кроме того, компания Ice Universe воспользовалась возможностью опубликовать сравнительное изображение Samsung Galaxy S23 Ultra слева и готовящегося к выпуску Samsung Galaxy S24 Ultra справа.
Ожидается, что смартфоны серии Samsung Galaxy S24 появятся в продаже в ближайший год, и они уже вызывают большой резонанс в технологическом сообществе.
Как сообщает Ice Universe, дизайн Galaxy S24 настолько хорош, что внешне смартфон должен понравиться каждому мужчине.