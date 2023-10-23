За весь год он заработал $71 млрд.

Состояние Илона Маска заметно сократилось на 16,1 млрд долларов после публикации финансового отчета компании Tesla за третий квартал, который не вызвал доверия у инвесторов.

В настоящее время Маск, являющийся самым богатым человеком в мире с состоянием в 210 млрд долларов, владеет 13% акций компании Tesla. Несмотря на такое значительное снижение, он по-прежнему опережает Бернара Арно, занимающего второе место в списке самых богатых людей, на $55 млрд.

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Акции компании Tesla упали на 9,3% в связи с неудовлетворительными результатами третьего квартала. Это падение было вызвано тем, что Tesla не смогла выполнить прогнозы по прибыли и продажам.

Несмотря на эти неудачи, состояние Маска в течение 2023 г. выросло более чем на $71 млрд, что совпало с ростом курса акций Tesla.

Важно отметить, что Tesla сохраняет позиции самого дорогого автопроизводителя в мире и готовится к долгожданным поставкам Cybertruck, которые намечены на ноябрь, хотя и с двухлетним отставанием от графика.

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Вчера Илон Маск, генеральный директор Tesla и владелец социальной сети X (бывший Twitter), попал в заголовки газет, предложив переименовать Википедию за миллиард долларов.