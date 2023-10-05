Причиной стали подозрения в мошенничестве.

Компания Valve приняла меры против известной и несколько спорной фигуры в мире торговли скинами для Counter-Strike – St4ck. На аккаунте этого человека хранится одна из самых ценных коллекций скинов CS, которая, по некоторым оценкам, может занимать третье место по стоимости. Оценка стоимости предметов CS может быть сложной из-за зависимости от сторонних факторов, но PriceEmpire оценивает общую цену коллекции St4ck в $1,45 млн. Среди примечательных предметов – сувенирная фабричная новинка AWP Dragon Lore стоимостью $400 тыс., пять фольгированных наклеек Katowice 2014 по $90 тыс. каждая, а также значительный ассортимент пистолетов и ножей стоимостью от $5 тыс. до $40 тыс. каждый.

Бан аккаунта St4ck сразу вызвал вопросы и опасения в сообществе. Точная причина блокировки остается неясной. Одни предполагают, что она могла быть вызвана автоматическим комментарием, сделанным пользователем в Steam, хотя конкретных доказательств в пользу этой версии нет. Другие предполагают, что блокировка может быть связана с репутацией St4ck как предполагаемого мошенника. В частности, есть документально подтвержденные случаи, когда этот пользователь якобы обманывал людей, хотя и на относительно скромные суммы по сравнению со стоимостью их инвентаря.

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St4ck всегда был полярной фигурой. Вначале его известность росла за счет раздач, и его впечатляющий уровень в Steam (5001), естественно, привлекал внимание. В последние годы St4ck был менее заметен, но, по иронии судьбы, в начале года он объявил о своем возвращении, написав сообщение под заголовком "2023 год – год возвращения".