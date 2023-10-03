XiaomiUI, надежный источник информации о выходе новых прошивок для смартфонов Xiaomi, недавно представил обновленный список моделей, которые получат ОС MIUI 15. По состоянию на 2 октября эта подборка стала доступна, хотя стоит отметить, что данные являются неофициальными. Тем не менее, XiaomiUI может похвастаться связями в самой компании Xiaomi и в отделе разработки MIUI, что позволяет доверять их выводам.

В обширный список вошли различные смартфоны и планшеты Xiaomi, в том числе:

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i/11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Хiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi

Кроме того, в очереди на MIUI 15 стоят такие смартфоны Redmi, как:

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE Индия

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Наконец, Poco, дочерний бренд, также включен в обновление MIUI 15, в списке присутствуют следующие модели:

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco F4 GT

Poco F4

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X6 Pro 5G

Poco X6 5G

Poco X5 Pro 5G

Poco X5 5G

Poco X4 GT

Poco X4 Pro 5G

Poco M6 Pro 5G

Poco M5s

Poco M5

Poco M4 Pro 5G

Poco M4 Pro 4G

Poco M4 5G

Poco M3 Pro 5G

Poco C55

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Таким образом, MIUI 15, вероятнее всего, будет установлена на 126 устройствах Xiaomi, Redmi и Poco.