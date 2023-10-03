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Стало известно, какие девайсы Xiaomi, Redmi и POCO получат новую MIUI 15

На обновление могут рассчитывать владельцы 126 разных устройств.
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XiaomiUI, надежный источник информации о выходе новых прошивок для смартфонов Xiaomi, недавно представил обновленный список моделей, которые получат ОС MIUI 15. По состоянию на 2 октября эта подборка стала доступна, хотя стоит отметить, что данные являются неофициальными. Тем не менее, XiaomiUI может похвастаться связями в самой компании Xiaomi и в отделе разработки MIUI, что позволяет доверять их выводам. 

В обширный список вошли различные смартфоны и планшеты Xiaomi, в том числе:

  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12 Lite 5G
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Pro
  • Xiaomi 11
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi 11i/11i Hypercharge
  • Xiaomi 11 Lite 4G
  • Хiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11 Lite 5G
  • Xiaomi 10S
  • Xiaomi MIX FOLD
  • Xiaomi MIX FOLD 2
  • Xiaomi MIX FOLD 3
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Pad 6 / Pro / Max
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi

Кроме того, в очереди на MIUI 15 стоят такие смартфоны Redmi, как:

  • Redmi K40
  • Redmi K40S
  • Redmi K40 Pro / Pro+
  • Redmi K40 Gaming
  • Redmi K50
  • Redmi K50i
  • Redmi K50i Pro
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60E
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE Индия
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G
  • Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi Note 11R
  • Redmi 10C / Redmi 10 Power
  • Redmi 11 Prime 4G
  • Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G
  • Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro 4G
  • Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+
  • Redmi Note 12 4G / 4G NFC
  • Redmi 12C
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Pro Speed
  • Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12R / Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro
  • Redmi Note 13 4G / 4G NFC
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi 13C

Наконец, Poco, дочерний бренд, также включен в обновление MIUI 15, в списке присутствуют следующие модели:

  • Poco F5 Pro
  • Poco F5
  • Poco F4 GT
  • Poco F4
  • Poco F3
  • Poco F3 GT
  • Poco X6 Pro 5G
  • Poco X6 5G
  • Poco X5 Pro 5G
  • Poco X5 5G
  • Poco X4 GT
  • Poco X4 Pro 5G
  • Poco M6 Pro 5G
  • Poco M5s
  • Poco M5
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco M4 Pro 4G
  • Poco M4 5G
  • Poco M3 Pro 5G
  • Poco C55
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Таким образом, MIUI 15, вероятнее всего, будет установлена на 126 устройствах Xiaomi, Redmi и Poco.

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смартфоны xiaomi redmi операционные системы miui poco miui 15
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