Стало известно, какие девайсы Xiaomi, Redmi и POCO получат новую MIUI 15
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XiaomiUI, надежный источник информации о выходе новых прошивок для смартфонов Xiaomi, недавно представил обновленный список моделей, которые получат ОС MIUI 15. По состоянию на 2 октября эта подборка стала доступна, хотя стоит отметить, что данные являются неофициальными. Тем не менее, XiaomiUI может похвастаться связями в самой компании Xiaomi и в отделе разработки MIUI, что позволяет доверять их выводам.
В обширный список вошли различные смартфоны и планшеты Xiaomi, в том числе:
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Lite 5G
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11i/11i Hypercharge
- Xiaomi 11 Lite 4G
- Хiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 10S
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 6 / Pro / Max
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi
Кроме того, в очереди на MIUI 15 стоят такие смартфоны Redmi, как:
- Redmi K40
- Redmi K40S
- Redmi K40 Pro / Pro+
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K50
- Redmi K50i
- Redmi K50i Pro
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE Индия
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11R
- Redmi 10C / Redmi 10 Power
- Redmi 11 Prime 4G
- Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G
- Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+
- Redmi Note 12 4G / 4G NFC
- Redmi 12C
- Redmi 12
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R / Redmi 12 5G
- Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro
- Redmi Note 13 4G / 4G NFC
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi 13C
Наконец, Poco, дочерний бренд, также включен в обновление MIUI 15, в списке присутствуют следующие модели:
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco F4 GT
- Poco F4
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco X6 Pro 5G
- Poco X6 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Poco X5 5G
- Poco X4 GT
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M6 Pro 5G
- Poco M5s
- Poco M5
- Poco M4 Pro 5G
- Poco M4 Pro 4G
- Poco M4 5G
- Poco M3 Pro 5G
- Poco C55
Таким образом, MIUI 15, вероятнее всего, будет установлена на 126 устройствах Xiaomi, Redmi и Poco.
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