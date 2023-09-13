До 10 Гбит/с получат только Pro-модели.

Вчера вечером, при ближайшем рассмотрении новейших мобильных устройств Apple выяснилось, что порт USB-C обычного iPhone 15 работает на скорости 2.0, в то время как iPhone 15 Pro оснащен более быстрым интерфейсом 3.0.

Стоит отметить, что это решение не направлено исключительно на стимулирование покупателей к выбору более дорогой модели, хотя оно, безусловно, соответствует интересам Apple. iPhone 15 Pro оснащен новейшим процессором Apple A17 Pro APU, имеющим новый встроенный блок USB-контроллера. В отличие от него, стандартный iPhone 15 построен на чипе A16 Bionic предыдущего поколения, лишенном нового USB-контроллера и оснащенном только оригинальным контроллером Lightning.

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Каким именно образом Apple реализовала USB-функциональность в более доступной модели, остается несколько туманным. Однако ограничение скорости USB 2.0 в сочетании с тем фактом, что скорость устаревшего интерфейса Lightning также не превышает 480 Мбит/с, позволяет предположить, что между новым разъемом USB-C и устаревшим контроллером Lightning происходит процесс преобразования, в результате которого скорость передачи данных первого ограничивается до пиковой пропускной способности второго.

Хотя компания Apple не стала подробно рассказывать о переходе на USB-C во время своего выступления, она подтвердила планы по обновлению наушников и AirPod Pros, оснащенных портами USB-C. Примечательно, что, рассказывая об iPhone 15 Pro, компания Apple сообщила, что уникальный USB-контроллер, интегрированный в чип Pro, позволит передавать данные по USB со скоростью 10 Гбит/с, что заметно отличается от базовой модели телефона.