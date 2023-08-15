Игра должна выйти в начале октября.

Дата выхода Assassin's Creed Mirage изменилась, но этот сдвиг в графике не является негативным событием, как можно было бы предположить вначале. Вопреки ожиданиям, игра не столкнулась с задержками, а наоборот, Ubisoft Bordeaux и Ubisoft Montreal с гордостью объявили, что игра получила "золотой" статус. В связи с этим дата выхода игры была перенесена на целую неделю по сравнению с первоначальным прогнозом. Такое изменение планов, по-видимому, подчеркивает преимущества более компактного, традиционного подхода к франшизе Assassin's Creed. Очевидно, что такой подход способствует соблюдению намеченных сроков выхода.

Долгожданная Assassin's Creed Mirage "ушла на золото", и ее скорый выход ожидается с нетерпением. Вся команда разработчиков с огромным энтузиазмом ждет возможности провести игроков через захватывающее путешествие по Багдаду IX века под руководством персонажа Басима.

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Для тех, кто не следит за развитием событий вокруг Assassin's Creed Mirage, есть много информации. Вот что обещает игрокам Ubisoft:

Погружение в тщательно проработанный сюжетный экшен-приключение, прослеживающий путь становления мятежного юноши в утонченного мастера-ассасина

Путешествие в Аламут– легендарное место рождения ассасинов, где были заложены основы Кредо. Это искренняя дань уважения игре, положившей начало всей франшизе

Современная интерпретация культовых элементов и игровых механик, которые определяли франшизу на протяжении 15 лет