Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет, после недавней покупки материнской платы Asus Maximus VIII Hero под кофемод и памяти на Samung B-die только для того, чтобы поиграть в разгон памяти, я поймал себя на мысли: «А что могут обычные «зеленки» в руках начинающего оверклокера?». Из самых доступных и подающих надежды вариантов были запримечены Samsung M378A1K43CB2-CTD и Crucial CT8G4DFS8266, цены которых, на момент написания статьи, были в пределах 3000р. в большинстве популярных магазинов. Оба варианта имеют одностороннюю чиповку, объем 8Гб, частоту 2666 cl19 при напряжении 1.2В. Не знаю почему, но захотелось взять Samsung.

реклама

Для теста на один день было взято шесть экземпляров. В моем случае поставка была ОЕМ, без какой-либо упаковки.

реклама

И вот они красавицы китаянки 2014 года рождения)

реклама

Для удобства описания память была пронумерована от 1 до 6 сверху вниз, слева направо.

Маркировка на плашках.

реклама

Для определения частотного потенциала памяти и минимальных таймингов были выставлены напряжения: VCCIO=1.3В, VCCSA=1.35В, DRAM Voltage=1.45В. Чтобы исключить нагрев, напротив образцов устанавливался 120 мм. вентилятор. Частоту выбрал 3866МГц, т.к. по опыту разгона своей памяти на материнской плате Asus M8H на BIOS 3802 с Т-топологией, она легче всего поддается тренировке, нежели 4000МГц. Вставлял по одному модулю памяти во второй слот (DIMM A2), критерием успеха на данном этапе считалось прохождение инициализации до BIOS. Дальнейший этап тестирования предусматривал поиск минимального напряжения до входа в BIOS.

реклама

№ Частота tCL tRCD/tRP tRAS DRAM V 1 3866 16 21 41 1.405 2 3866 16 21 41 1.500 3 3866 16 21 41 1.425 4 3866 16 22 42 1.440 5 3866 16 21 41 1.425 6 3866 16 21 41 1.435

Результаты тестирования выглядят следующим образом:

Как мы видим лидером по наименьшему напряжению становится модуль памяти под №1, второе место разделили модули памяти под №3 и №5 (в дальнейшем в Windows второе место было присуждено №5, по причине большей стабильности при равном напряжении).

Далее был проведен поиск стабильных первичных таймингов и настройка субтаймингов на двух лучших экземплярах.

Настройка tRDWR_sg и tRDWR_dg =10 осталась на потом и поэтому тест не завершен до конца, но я верю, что они с 90% вероятностью взяли бы данные значения.

Для сравнения мои Samung B-die (разница в латентности 5нс).

ВЫВОДЫ:

Было очень интересно подержать в руках оперативную память, которая стоит вдвое дешевле твоей и позволяет получить адекватные тайминги (кроме tRFC и tRCD с tRP). Но включив деда, я вспомнил те времена, когда она стоила около 1700р за единицу, что очень подкупало. Сейчас же, с появлением популярных и в меру дорогих Micron E-die, этот выбор кажется очень странным в среднем игровом компьютере, где не стоит цели сэкономить на всем, а если и стоит, то пусть это будет корпус. Всем добра ;-)