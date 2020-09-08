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Портативная акустика Tronsmart Element T6 Max 60 ватт

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 Всем Привет! Сегодня я расскажу про портативную колонку Tronsmart Element T6 Max 60 ватт. Колонку можно автономно слушать так как
она на аккумуляторе. Вы можете спокойно прогуливаться к примеру по лесу, слушать и наслаждаться звучанием. Аккумулятор у нас здесь идет на 12000 миллиампер.Я считаю здесь довольно мощный аккумулятор. Производитель заявляет что это примерно до 20 часов прослушивания музыки. Чуть ли не сутки, но скажу вам что на максималках можно слушать не более шести часов, я считаю и этого будет вполне достаточно.

 Коробочка у нас такая небольшая вместе с колонкой весит чуть более двух килограмм. В комплекте у нас идет руководство пользователя, гарантийный талон, USB Type-C кабель и довольно плотный мешочек для хранения. Я не знаю от чего этот мешочек убережет, но от падения точно не убережет. Скорее всего предохранит колонку от грязи, пыли и влаги. Колонка имеет защиту от брызг
любой направленности, не боится дождя и снега.

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 Колонка имеет довольно стильный и брутальный дизайн. Задняя поверхность у нас прорезиненная и мне это очень
нравится так как максимальных басах колонка играет не по-детски и реально все вокруг сотрясается. И естественно это большой плюс что поверхность прорезиненная можно не беспокоиться за то что колонка к примеру улетит со стола.Также здесь имеется встроенный эквалайзер трех типов.

 Басы здесь не реально мощные. Сама колонка как бочонок имеет стильный дизайн. Она сделана из алюминия, две трети части
колонки покрыты тканью. Выглядит просто супер, мы очень довольны этим приобретением. Также можно купить еще одну колонку и
устроить дома настоящий полноценный домашний кинотеатр. В принципе нареканий абсолютно нет, в работе колонка делает свое дело. Звук
мощный, четкий на все 360 градусов. 

                                                            Узнать цену

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Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
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