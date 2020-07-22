Умные кроссовки XIAOMI AMAZFIT ANTELOPE Light 2 с Aliexpress
Оригинальная система шнуровки. Замечательная поддержка стопы и подошва гудиер. Плюс пространство под чип в каждом кроссовке. XIAOMI много чего подвергла доработке.
А сейчас я проворно расскажу вам о моих свежих беговых кроссовках - Xiaomi Amazfit Antelope Light 2, 1-ая версия коих
была выпущена в 2018 году. Приходят они в обычном пакете.Желаете коробку – сможете доплатить пару $ торговцу.
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На выбор лишь только сероватые с невзрачными светоотражающими вставками и тёмно-серые с оранжевыми светоотражающими веществами.
Но когда начинаешь понимать – осознаешь, собственно что данная обувка напичкана технологиями никак не меньше, чем лучшие саломоны.
На борту – самое главное - шнуровка нитью. Пластмассовый колпак растягивается до щелчка, и дальше по часовой стрелке вы затягиваете струну до нужного значения. Дальше элементарно вжимаете колпак назад и фиксируете шнуровку. При беге она не ослабляется. Средняя подошва, как и у всех лучших моделей владеет прекрасной прыгучестью и очень хорошо выталкивает стопу при беге. Когда вы идёте – чувство как в тапках, начитаете бежать – и чем скорее бежите, чувствуется фиксация стопы. Подошва гудиер, стелька FOOTBIRD. Подошва топ, на влажном асфальте не скользит.
По структуре. Состоят кроссы из трёхмерного клетчатого верха. Дальше нескользящая амортизирующая стелька. Дальше – фиксатор ложбинка под чип отслеживания энергичности.
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