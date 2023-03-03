Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Долгое время топовые процессоры Intel были для меня желанной покупкой.
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Когда я в 2009 году заменил Athlon 64 X2 5600+ на мощнейший Intel Core 2 Quad 9550 - это был прогресс. Четыре ядра - против двух у АМД, 45 нм - против 90 нм, 12 МБ кэша против 2 МБ, 820 миллионов транзисторов против 243.
И хотя частота этих процессоров была практически равна: 2,83 ГГц у Интел, против 2,8 ГГц у АМД, даже однопоточная производительность была у Интел почти в два раза выше. В частности в SuperPi расчет миллиона знаков числа Пи Интел выполнял за 16 секунд, а AMD за 30.
А вспомнить мой следующий процессор - Intel Core i7-920. Три канала ОЗУ, DDR3, встроенный трёх-канальный контроллер памяти, поддержка гипертрейдинга и SSE4.2. И хоть кэш у него был всего 8 МБ, расчет 32 миллиона знаков он выполнял на 26% быстрее, чем Core 2 Quad 9550 (всего за 792 секунды против 1068).
Затем Intel выпустил сверхпопулярный Intel Core i7-2600K с архитектурой Sandy Bridge, которого у меня не было, но я помню восторженные отзывы многих об этом крайне удачном процессоре.
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Но вот от покупки следующего флагмана Intel Core i7-3770K я не удержался. При разгоне до 4,3 ГГц результаты в SuperPi по сравнению с Intel Core i7-920 поражали: 1M - 8.517s, 32M - 7m.50.060s. Ускорение на 41%.
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Как и от покупки крайне удачного Intel Core i7-4790k. Этот процессор в итоге проработал у меня с 2014 по 2019 - целых 5 долгих лет !!!
На мой взгляд, именно в этот период у Intel начался застой и почивание на лаврах.
И вот уже в 2019 году я решил сменить заслуженный Intel Core i7-4790k на популярный AMD Ryzen 5 3600.
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И пусть производительность в SuperPi у AMD Ryzen 5 3600 была хуже, чем у Intel Core i7-4790k (при расчете 1М чисел 9,795s у 3600 против 8,205s у 4790k), в играх новенький AMD Ryzen 5 3600 был гораздо лучше старого 4790k, а в многопотоке просто разрывал его.
В 2020 году ситуация для Интел стала только хуже. Дешевый сто-долларовый AMD Ryzen 3 3100 выглядел просто подарком по сравнению с процессорами Интел.
Всё это время Интел продолжал выпускать процессоры по древнему 14 нм техпроцессу. В результате процессоры AMD стали существенно более энергоэффективнее и производительнее.
И вот тут Intel начал делать странное.
Вместо того, чтобы оперативно перейти на актуальный техпроцесс и выпустить нормальный десктопный процессор с серверными технологиями на настоящих 7 нм, Интел в 12-ом поколении Intel Core просто тупо назвал свой 10 нм техпроцесс "Intel 7".
Вторая ошибка Intel - это переход к архитектуре производительных P-ядер и мелких энергоэффективных E-ядер.
Ну и третья ошибка Intel. Вместо того, чтобы сосредоточится и взять лучшее от серверных процессоров, а именно много производительных ядер, много кэша, HBM память рядом с кристаллом процессора, Интел взял и вырезал поддержку инструкций AVX-512.
В итоге получилось просто чудовищное комбо, которое привело к тотальному поражению Intel в гонке топовых десктопных процессоров.
Ну а как вишенку на торте процессор Intel® Core™ i9-12900K получил вялый гнущийся сокет, который потребовал установки дополнительной нештатной усиливающей рамки. Просто лютый колхоз, за который любители синих голубцов просто смешали бы с грязью AMD, позволь она себе такой эпичный фейл.
Наконец-то мы добрались до самого последнего топа от Интел - Intel Core i9-13900K.
Почему же я считаю этот процессор провальным?
Потому что 100 градусов на процессоре - это ужасно, а все болячки 12900k-го остались и у 13900K: вялый сокет, всего 8 производительных ядер, отсутствие AVX-512 и потребление в 300 Вт.
Ну а если посмотреть производительность при одинаковых условиях, то результаты говорят сами за себя.
И похоже не только я один так считаю, потому как еще 31 июля 2022 года рыночная капитализация AMD превысила капитализацию Intel. На март 2023 капитализация Интел составляет 106,46 млрд. долларов США, а капитализация AMD - 124,86 млрд.
Подвожу итог:
В начале 2023 года на рынке топовых десктопных процессоров Интел продолжает сливаться.
А какой из топовых процессоров сейчас является наилучшим выбором по вашему мнению?
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