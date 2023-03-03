Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K

За прошедший год я устал от статей про политику, Украину, военную технику и НАТО на нашем любимом сайте Overclockers.ru. Я решил вернуть сайту немного классики. Да будет битва в комментах!
[ ] для раздела Блоги
1
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

    Долгое время топовые процессоры Intel были для меня желанной покупкой. 

реклама

    Когда я в 2009 году заменил Athlon 64 X2 5600+ на мощнейший Intel Core 2 Quad 9550 - это был прогресс. Четыре ядра - против двух у АМД, 45 нм - против 90 нм, 12 МБ кэша против 2 МБ, 820 миллионов транзисторов против 243. 

    И хотя частота этих процессоров была практически равна: 2,83 ГГц у Интел, против 2,8 ГГц у АМД, даже однопоточная производительность была у Интел почти в два раза выше. В частности в SuperPi расчет миллиона знаков числа Пи Интел выполнял за 16 секунд, а AMD за 30.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

    А вспомнить мой следующий процессор - Intel Core i7-920. Три канала ОЗУ, DDR3, встроенный трёх-канальный контроллер памяти, поддержка гипертрейдинга и SSE4.2. И хоть кэш у него был всего 8 МБ, расчет 32 миллиона знаков он выполнял на 26% быстрее, чем Core 2 Quad 9550 (всего за 792 секунды против 1068).

    Затем Intel выпустил сверхпопулярный Intel Core i7-2600K с архитектурой Sandy Bridge, которого у меня не было, но я помню восторженные отзывы многих об этом крайне удачном процессоре.

реклама

Начало 2011 года - начало тотального доминирования Intel и унижения AMD

    Но вот от покупки следующего флагмана Intel Core i7-3770K я не удержался. При разгоне до 4,3 ГГц результаты в SuperPi по сравнению с Intel Core i7-920 поражали: 1M - 8.517s, 32M - 7m.50.060s. Ускорение на 41%.

Производительность процессоров AMD в 2012 году - тотальное унижение от Intel

Игровая производительность процессоров AMD в 2012 году - это дно

реклама

    Как и от покупки крайне удачного Intel Core i7-4790k. Этот процессор в итоге проработал у меня с 2014 по 2019 - целых 5 долгих лет !!!

Производительность процессоров AMD в 2014 году - продолжение тотального унижения от Intel

    На мой взгляд, именно в этот период у Intel начался застой и почивание на лаврах.

    И вот уже в 2019 году я решил сменить заслуженный Intel Core i7-4790k на популярный AMD Ryzen 5 3600.

реклама

    И пусть производительность в SuperPi у AMD Ryzen 5 3600 была хуже, чем у Intel Core i7-4790k (при расчете 1М чисел 9,795s у 3600 против 8,205s у 4790k), в играх новенький AMD Ryzen 5 3600 был гораздо лучше старого 4790k, а в многопотоке просто разрывал его.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/402496/362745_O.png

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/402496/362743_O.png

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/402496/362746_O.png

     В 2020 году ситуация для Интел стала только хуже. Дешевый сто-долларовый AMD Ryzen 3 3100 выглядел просто подарком по сравнению с процессорами Интел.

Интел в 2020 году - начало конца

Интел в 2020 году - процессор за 425 долларов просто уничтожен процессором за 99 долларов

    Всё это время Интел продолжал выпускать процессоры по древнему 14 нм техпроцессу. В результате процессоры AMD стали существенно более энергоэффективнее и производительнее.

      И вот тут Intel начал делать странное. 

    Вместо того, чтобы оперативно перейти на актуальный техпроцесс и выпустить нормальный десктопный процессор с серверными технологиями на настоящих 7 нм, Интел в 12-ом поколении Intel Core просто тупо назвал свой 10 нм техпроцесс "Intel 7".

    Вторая ошибка Intel - это переход к архитектуре производительных P-ядер и мелких энергоэффективных E-ядер.

    Ну и третья ошибка Intel. Вместо того, чтобы сосредоточится и взять лучшее от серверных процессоров, а именно много производительных ядер, много кэша, HBM память рядом с кристаллом процессора, Интел взял и вырезал поддержку инструкций AVX-512. 

    В итоге получилось просто чудовищное комбо, которое привело к тотальному поражению Intel в гонке топовых десктопных процессоров.

Торжество синих керогазов

Унижение Интел

    Ну а как вишенку на торте процессор Intel® Core™ i9-12900K получил вялый гнущийся сокет, который потребовал установки дополнительной нештатной усиливающей рамки. Просто лютый колхоз, за который любители синих голубцов просто смешали бы с грязью AMD, позволь она себе такой эпичный фейл.

Ну давай, купи себе этот замечательный трёхсот-ваттный обогреватель


    Наконец-то мы добрались до самого последнего топа от Интел - Intel Core i9-13900K.

На первый взгляд Intel Core i9-13900K равен AMD Ryzen 9 7950X

   Почему же я считаю этот процессор провальным?

    Потому что 100 градусов на процессоре - это ужасно, а все болячки 12900k-го остались и у 13900K: вялый сокет, всего 8 производительных ядер, отсутствие AVX-512 и потребление в 300 Вт.


 

Ну а если посмотреть производительность при одинаковых условиях, то результаты говорят сами за себя.

    И похоже не только я один так считаю, потому как еще 31 июля 2022 года рыночная капитализация AMD превысила капитализацию Intel. На март 2023 капитализация Интел составляет 106,46 млрд. долларов США, а капитализация AMD - 124,86 млрд. 

    Подвожу итог:
    В начале 2023 года на рынке топовых десктопных процессоров Интел продолжает сливаться.

    А какой из топовых процессоров сейчас является наилучшим выбором по вашему мнению? 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd vs intel жаркий срач в комментах
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
5
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
36
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
4
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
13
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
5
Tesla собирается обновить Model Y и Model 3 до осени следующего года
+
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
12
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
+
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Xiaomi представила гарнитуру дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition
1
Почему в 2023 году не стоит покупать старые флагманы NVIDIA, а GeForce RTX 3090 Ti не дешевеет
4
Европейцы возмущены, почему китайским авиакомпаниям разрешено летать над Россией
3
GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
6
«Зерновой коридор» для Украины может быть закрыт, если не будут учтены интересы России
6
Lockheed Martin планирует удвоить количество производимых HIMARS
3
ВВС США будут делать топливо для самолётов из кукурузы
8
Похоже, новый драйвер чипсета AMD решает проблемы распределения нагрузки на всех чиплетных ЦП Ryzen
5

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
119
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
69
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
16
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
138
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
173
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
11
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
14
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
3

Сейчас обсуждают

ffe
10:29
Да какая разница? Американская, русская, китайская, марсианская... При стрельбе из винтовки на такое расстояние величина разброса на 99.9% определяется внешними (относительно винтовки) факторами. Это...
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
Антон Бондарев
10:29
Нвижиа еще 1600, 2000,3000 серию не продали
AMD Radeon RX 7800, RX 7700 и RX 7600 выйдут в июне 2023 года
Евгений Томин
10:28
пусть полыхаюи виндоводы с новыми завышенными системными требованиями для Windows 11, на Windows 12 кстати тоже ещё раз повысят
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Евгений Томин
10:25
про командные строки как правило рассуждают те, кто вообще линуксом никогда не пользовался
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
DonCarleone
10:24
не факт....
В Вашингтоне уже подготовили для Киева очередной пакет военной помощи — в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии
OgoGoLog
10:23
Первыми стреляли ВСУ во время АТО в 2014 г. по мирным жителям Донбасса. И продолжают до сих пор. Мы вернулись к тому с чего начали разговор.
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
AMD Radeon
10:20
О , видать всё плохо у нашего чиа майнера менеджера. В блогеры поддался на хлебушек зарабатывать... Да братишка, жизнь тяжёлая штука.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
CrocodileCe
10:20
Я уже год как почти никак не интересуюсь новыми комплектующими для ПК, потому что они уже на столько мощные, что уже и обзоры на них выгледят немного бессмысленными, все они выдают много фпс, а если б...
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
Евгений Томин
10:19
установит, только древнее дерьмо
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
AMD Radeon
10:19
всё что весело, там ещё внизу в комментариях кто-то на полных щах этот рекламный вымер обсуждает.
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем