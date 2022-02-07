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Год назад я приобрёл пожалуй одну из лучших видеокарт на базе графического процессора AMD 6800 XT - ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi. Целый год она работала в круглосуточном режиме под нагрузкой, поддерживая проект распределённых вычислений и способствуя улучшению климата в России.

И вот недавно я обратил внимание, что температура памяти на ней достигла 100 °С. Хотя, насколько я помню, обычная память GDDR6 не должна сильно греться, так как эта прерогатива остаётся за более скоростной GDDR6X.

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При осмотре видеокарты я обнаружил маслянистые потёки на ней. Потекли штатные термопрокладки.

Я решил разобрать карту и поменять термопрокладки и термопасту. Так как видеокарты я раньше ни разу не разбирал, я решил максимально подробно изучить вопрос по замене термопрокладок, так как цена ошибки в данном случае может составить 100 тысяч рублей. Примерно столько сейчас стоит аналогичная видеокарта.

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Перед разбором я решил поискать в Интернете, какие термопрокладки на ней используются и какого размера и толщины они должны быть.

Наиболее полезными этой теме оказались два обзора:

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X Review на сайте techpowerup.com и обзор на YouTube RX 6800XT ASRock Tai Chi разборка. В первом есть фотографии разобранной видеокарты, а во втором показан процесс разборки видеокарты.

Но, к сожалению, я не нашёл информации по размерам и толщине термопрокладок. Поэтому для измерения толщины штатных термопрокладок я купил штангенциркуль:

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А чтобы наверняка закончить работу за один заход я купил термопрокладки разной толщины, а именно:

Thermalright Odyssey Thermal Pad 85x45х1.0мм

Thermalright Odyssey Thermal Pad 85x45х3.0мм

Thermalright Odyssey Thermal Pad 120x120х1.5мм

Thermalright Odyssey Thermal Pad 120x120х0.5мм

Хорошая термопаста (Noctua NT-H2) у меня уже была, но у меня не было лопатки для её равномерного нанесения. Поэтому, чтобы обзавестись лопаткой, я купил ещё одну термопасту с лопаткой в комплекте, а именно ARCTIC MX-5 на 8 граммов. Далее я замерил текущие температуры видеокарты в рабочем режиме. Температуры были следующие: GPU - 67 °С, GPU Hot Spot - 77 °С, GPU Memory Junction Temperature - 98 °С.

После чего выключил системный блок и приступил к его разборке: Системный блок перед разборкой Первым делом я извлёк модули памяти и блок питания и отключил кабели USB, так как без этого видеокарту было не вытащить (особенности компактного корпуса Cougar QBX Kaze). После этого я извлёк видеокарту

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Далее я приступил непосредственно к разборке видеокарты. Сначала я попытался открутить, вот эти "болтики" (на фотографии ниже), но у меня не нашлось подходящей отвёртки.

Как оказалось, их не надо откручивать (я невнимательно посмотрел видеоролик про разборку). Откручивать надо обычные болтики под крестовую отвёртку.

Для того, чтобы при последующей сборке быстро понимать, какой болтик в какое отверстие необходимо вставить, можно использовать магнитный коврик, но у меня есть только обычный резиновый. И он просто идеально подходит для этих целей. Я расположил на коврике извлечённые болтики аналогично их расположению на видеокарте.

После того как я снял прижимную рамку и открутил 5 болтиков, отсоединение основного радиатора прошло без особых усилий.

Затем я отсоединил два разъема питания вентиляторов и подсветки в правом нижнем углу видеокарты и перешёл к демонтажу усиливающей конструкцию видеокарты пластины.

Тут болтиков пришлось открутить целых 13 штук.

Демонтированная усиливающая пластина После этого я отсоединил бэкплейт и отключил разъем подсветки бэкплейта. Отсоединение также прошло без усилий. Состояние видеокарты после года работы - "Картина маслом"

Затем я снял все термопрокладки с бэкплейта и начал измерять их толщину штангенциркулем.

На этом этапе я понял, что я забыл, как правильно считывать измерения со штангенциркуля, так как последний раз я пользовался им более 20 лет назад. Но с помощью вот этого ролика на YouTube я вспомнил.

Как оказалось, толщина всех термопрокладок на бэкплейте составляет 2,5 мм.

После измерения размеров термопрокладок, я начал очистку бэкплекта от следов старых термопрокладок.

Для очистки поверхностей я использовал бумажные салфетки, ватные палочки и две салфетки для удаления термопасты Noctua NA-CW1.

После очистки поверхности бэкплейта, стали видны метки, указывающие где должны устанавливаться термопрокладки.

Так как у меня не было термопрокладок толщиной в 2,5 мм, я решил сделать бутерброд из имеющихся термопрокладок толщиной 1,5 и 1,0 мм. Ниже на фотографии это видно. Изготовление "бутербродов" из термопрокладок - начало

Процесс нарезки и наклейки термопрокладок.

Все термопрокладки на бэкплейт наклеены и можно возвращать бэкплейт на место. При этом надо не забыть подключить разъём подсветки бэкплейта.

Ниже наглядно видно, какой болтик в какое отверстие необходимо вставить.

После сборки бэкплейта неиспользованным остался лишь небольшой кусочек термопрокладки толщиной 1,0 мм.

Затем я измерил толщину термопрокладок с основного радиатора. Толщина термопрокладок на дроссели - 2,0 мм. Толщина термопрокладок на мосфеты и чипы видеопамяти - 1,5 мм.

Далее я очистил основной радиатор от следов термопрокладок и термопасты.

После этого я наклеил термопрокладки на мосфеты, дроссели и чипы памяти. На дроссели пришлось сделать "бутерброды" из термопрокладок толщиной 1,5 и 0,5 мм.

Затем я еще раз проверил чистоту поверхности GPU и начал наносить термопасту.

Термопаста Noctua NT-H2 достаточно жидкая и выдавливается очень легко.

После нанесения я равномерно распределил термопасту лопаткой из комплекта ARCTIC MX-5. Раньше я пользовался кредитными картами для этих целей, но тут я решил не рисковать. Как оказалось, специализированная лопатка гораздо удобней для этих целей, чем кредитная карта.

Затем я подключил провода питания вентиляторов и подсветки и собрал видеокарту.

После сборки видеокарты, я также решил установить новый блок питания форм-фактора SFX - Cooler Master V850 850W SFX (про него я писал ранее). Ниже несколько фотографий в сравнении с обычным блоком питания форм-фактора ATX.

Системный блок собран Запуск после сборки прошёл успешно, но когда я посмотрел на температуры видеокарты я несколько напрягся.

По сравнение с теми температурами, которые были ранее, температура графического процессора увеличилась на 5 °С, а температура памяти практически не изменилась!!!

Новые значения температуры составили: GPU - 72°С, GPU Hot Spot - 80°С, GPU Memory Junction Temperature - 97,4 °С.

Напомню, что до замены термопрокладок и термопасты они составляли: GPU - 67 °С, GPU Hot Spot - 77 °С, GPU Memory Junction Temperature - 98 °С.

Я начал думать в чём я ошибся или что неправильно сделал. На ум даже пришёл диалог из "Матрицы":

"―Может, мы в чем-то ошиблись?

―Или чего-то не сделали?

―Нет, что было - то было, и ничего больше быть не могло."

И тут я увидел, что обороты вентиляторов на видеокарте находятся на отметке в 900 об/мин. До замены они были на отметке в 1545 об/мин.

Чем это было вызвано я не знаю (обороты на карте ранее всегда были в автоматическом режиме), но я вручную увеличил обороты до 1540 об/мин и получил следующую картину:

Скорректированные настройки скорости вентиляторов

GPU - 55 °С, GPU Hot Spot - 62 °С, GPU Memory Junction Temperature - 84 °С.

Температуры в итоге упали: GPU - на 12 °С, GPU Hot Spot на 15 °С, GPU Memory Junction Temperature - на 14 °С.

Результат в целом положительный.

На будущее, если потребуется менять термопрокладки в дальнейшем, я планирую делать "бутерброд" из термопрокладок толщиной 0,5 мм и медных пластинок толщиной 1 мм. Думаю это будет более эффективным решением, чем просто термопрокладки толщиной 1,5 мм.

P.S. Ниже таблица с размерами всех термопрокладок для ASRock AMD 6800XT Taichi.

ASRock AMD 6800XT Taichi







Бэкплейт Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Кол-во, шт Площадь, кв. мм Бэкплейт 90 8 2,5 1 720 Бэкплейт 45 12 2,5 3 1620 Бэкплейт 55 9 2,5 1 495 Бэкплейт





ИТОГО 2835











Фронт Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Кол-во, шт Площадь, кв. мм Фронт 88 7 1,5 1 616 Фронт 55 7 1,5 1 385 Фронт 15 12 1,5 8 1440 Фронт





ИТОГО 2441













Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Кол-во, шт Площадь, кв. мм Фронт 88 9 2,0 1 792 Фронт 55 9 2,0 1 495 Фронт





ИТОГО 1287